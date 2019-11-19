Нетаниягу посетил Гуш Эцион: "Трамп восстановил историческую справедливость"

Во вторник, 19 ноября, премьер-министр Биньямин Нетаниягу посетил Гуш Эцион и встретился с главами региональных советов в Иудее и Самарии.

В ходе визита в Гуш Эцион премьер-министр заявил: "Должен признаться, что я взволнован. Мы находимся в Гуш Эционе, в том самом месте, откуда были изгнаны в дни Войны за независимость. Сегодня мы здесь, да к тому же в день очередного гигантского достижения Израиля, стоившего нам немалых усилий. Администрация Трампа исправила историческую несправедливость и встала на сторону правды. Я благодарю президента Трампа и государственного секретаря Помпео. Это большой день в истории государства Израиль и достижение, которое оставит свой след на поколения".

18 ноября на брифинге для журналистов государственный секретарь США Майк Помпео объявил об изменении позиции Белого дома в отношении израильских поселений на Западном берегу. Нынешняя администрация не считает, что строительство поселений противоречит нормам международного права. "После тщательного изучения всех правовых аспектов, администрация Дональда Трампа согласилась с позицией президента Рейгана по этому вопросу", – заявил Помпео, напомнив, что Рональд Рейган не считал израильские поселения незаконными. "Создание еврейских поселений на Западном берегу само по себе не противоречит нормам международного права", – сказал госсекретарь.

Майк Помпео заявил, что администрация Трампа пересмотрела подход администрации Барака Обамы, который в декабре 2016 года поддержал резолюцию СБ ООН 2334, согласно которой поселенческая деятельность является "вопиющим нарушением международного права".

Помпео в своей речи отметил, что на протяжении последних сорока лет политика, проводимая США в отношении израильских поселений, была "противоречивой". В 1978 году администрация Картера пришла к выводу, что создание гражданских поселений на оккупированных территориях несовместима с нормами международного права. В 1981 году Рейган провозгласил обратное. Госсекретарь отметил, что в течение десятилетий, до Барака Обамы, администрация Белого дома признавала, что поселенческая деятельность может быть препятствием на пути к миру, но не препятствовали этому. Майк Помпео отметил, что сама формулировка о нарушении Израилем норм международного права не способствует мирному процессу. "Тяжелая правда заключается в том, что никогда не будет юридического решения конфликта, а споры о том, кто прав, а кто ошибается в трактовке международного права, не принесут мира", – сказал он.

Заявление главы госдепартамента возмутило администрацию Махмуда Аббаса. В комментариях его пресс-службы говорится, что само это заявление противоречит международным нормам.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС, вице-президент Европейской Комиссии Федерика Могерини выступила с заявлением по поводу поселенческой политики Израиля. "Позиция Европейского Союза в отношении израильской поселенческой политики на оккупированных палестинских территориях ясна и сохраняется неизменной: любая поселенческая деятельность считается нелегальной в соответствии с международным законом и подрывают возможность решения два государства для двух народов, а также перспективу достижения долгосрочного мира, что подтверждено резолюцией Совета безопасности ООН 2334. ЕС призывает Израиль прекратить поселенческую деятельность в соответствии с обязательствами в качестве оккупационной силы. ЕС поддерживает возобновление полномасштабного мирного процесса для достижения решения два государства для двух народов – единственного реалистического решения, способного удовлетворить чаяния обеих сторон", – сказано в этом заявлении.



