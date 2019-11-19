Переговоры между Биньямином Нетаниягу и Бени Ганцем завершились безрезультатно

В канцелярии премьер-министра завершилась встреча главы правительства Биньямина Нетаниягу и лидера блока "Кахоль Лаван" Бени Ганца.

Встреча продолжалась чуть больше часа.

Отметим, что сообщение о завершении встречи выпустила только партия "Кахоль Лаван". К настоящему моменту, "Ликуд" никакой информации не опубликовал.

После завершения встречи, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил: "Это последний момент, когда можно принять исторические решения, которые повлияют на будущее государства и его безопасность. К сожалению, в ходе встречи с Ганцем мне стало ясно, что он отклоняет предложение президента и игнорирует волеизъявление народа, требующего создания широкого правительства национального единства". По словам Нетаниягу, Ганц намерен создать правительство меньшинства, опирающееся на голоса депутатов от Объединенного арабского списка.

В свою очередь, Бени Ганц распространил специальное заявление, в котором, помимо прочего говорилось: "Повестка дня правительства национального единства должна быть сформирована двумя крупнейшими партиями, и поэтому нельзя их строить, на основе того или иного секторального блока. Выборы в третий раз подряд – это плохо. Но нельзя отказаться от основополагающих принципов и базисных ценностей". Ганц добавил, что продолжит попытки сформировать правительство в оставшееся время.

За несколько минут до запланированной встречи с лидером партии "Кахоль Лаван" Биньямин Нетаниягу опубликовал в своем "твиттере" видео, в котором призвал Ганца и Либермана создать правительство национального единства. Биньямин Нетаниягу говорил о благоприятных условиях для принятия закона об аннексии Иорданской долины, при этом замечая, что сложно себе представить, чтобы правительство "меньшинства" провело такой закон. "Поэтому я призываю Бени Ганца и Авигдора Либермана вместе создать правительство национального единства, которое в первый же день своей работы начнет разрабатывать закон об аннексии Иорданской долины", - сказал Нетаниягу в видео.

На протяжении всего дня велись переговоры между лидерами различных партий и представителями рабочих групп: глава НДИ Авигдор Либерманом встречался с Биньямином Нетаниягу и Бени Ганцем, премьер-министр беседовал с президентом государства, рабочие группы "Ликуда" и "Кахоль Лаван" провели многочасовую беседу.

Перед началом встречи Ганца и Нетаниягу осведомленный источник сообщил редакции NEWSru.co.il, что прорыв на переговорах не достигнут, но атмосфера изменилась и есть потенциал для прогресса на переговорах.

20 ноября в 13:00 в Кнессете состоится заседание фракции "Наш дом Израиль", в начале которой Авигдор Либерман сделает заявление для прессы. Напомним, что Либерман выдвинул ультиматум лидерам двух ведущих партий: если к полудню 20 ноября не будет подписан черновик соглашения о создании правительства национального единства, он прекратит усилия в качестве посредника. Ожидается, что Либерман объявит, на кого из участников переговоров он возлагает ответственность за отсутствие соглашения.

Время, отпущенное Бени Ганцу, истекает в полночь 20 ноября, до этого момента он может продолжить попытки сформировать коалицию. Если ему это не удастся, то мандат будет возвращен президенту, и начнутся три недели, в ходе которых любой депутат может попытаться сформировать "блок 61", который порекомендует его на пост премьер-министра. В политических кругах находят наиболее вероятным, что по истечении 21 дня будут объявлены досрочные выборы. Одновременно не исключается возможность, что Нетаниягу попытается привлечь Авигдора Либермана к участию в узком право-религиозном правительстве, опирающуюся на коалицию 63 мандатов. Продолжатся и переговоры о создании правительства национального единства, однако вероятность на успех такого сценария заметно снизилась.





