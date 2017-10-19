День Гнева ультраортодоксальной общины: беспорядки в Иерусалиме

Четверг, 19 октября, "комитет по спасению мира Торы" движения "Пелег а-Иерушальми" объявил Днем Гнева. В различных городах Израиля возобновились акции протеста, в которых принимают участие тысячи ультраортодоксов.

Поводом для акций протеста послужил арест двух религиозных молодых людей. Юноши могли получить освобождение от службы в армии на основании того, что они являются студентами йешивы. Но, выполняя указ главы религиозного движения "Пелег а-Иерушальми" раввина Шмуэля Ойербаха, они не явились на призывной пункт для оформления освобождения. Военным судом они были приговорены к 20 дням тюремного заключения за "уклонение" от службы.

В Иерусалиме более тысячи "харедим" перекрыли движение транспорта на пересечении улиц Сарэй-Исраэль и Яффо. Перекрыта не только проезжая часть, но и трамвайные пути. Движение трамвая в центре города приостановлено. "Харедим" скандируют: "Умрем, но не будем служить в армии".

В центре Иерусалима образовались автомобильные пробки.

Радиостанция "Кан Бет" передала в 16:00, что полиция готовится к операции, в ходе которой будут очищены трамвайные пути от манифестантов.

В 16:30 манифестанты перекрыли выезд на шоссе №1.

В 17:00 манифестанты перекрыли трассы на въезде и выезде из столицы после того, как лидеры "Пелег а-Иерушальми" призвали их начать движение в сторону Международного центра конгрессов "Биньяней а-Ума".

На площади Кикар а-Шабат манифестанты поджигают и переворачивают мусорные баки, а также дерутся с полицейскими.

Сайт "Маарив" сообщает, что собственный корреспондент этого издания, освещавшая акции протеста в столице, подверглась нападению. "Харедим" плевали в нее и называли "грязной шлюхой".

Корреспондет "Кан Бет" Веред Пельман сообщила, что "харедим" бросили в нее бутылку с водой, а также кричали в ее адрес оскорбления.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила в 18:00 о задержании 40 участников беспорядков в Иерусалиме.

Акции протеста во второй половине дня также возобновились в Бейт-Шемеше, на улице Нахар а-Йарден. Участвующие в демонстрации "харедим" отказываются выполнять распоряжения сотрудников полиции.

В 17:00 началась акция протеста на въезде в Цфат. Несколько десятков "харедим" перекрыли дорогу. Водители, оказавшиеся запертыми в своих автомобилях, рассказывают о хулиганском поведении "харедим". В 18:20 пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что все демонстранты удалены с проезжей части, движение транспорта возобновлено.

Утром группа ультраортодоксальных демонстрантов из "Пелег Йерушальми" блокировала движение по шоссе 443 в районе перекрестка Шилат.

Обозреватели религиозных СМИ подчеркивают, что акции протеста последних дней организованы радикальным течением "иерусалимского крыла", в которое входят всего несколько тысяч человек. По их словам, большинство членов ультраортодоксальной общины не разделяют их взглядов и против их методов борьбы.





