Опрос: коалиция теряет мандаты, оппозиция усиливается

В понедельник, 23 октября, откроется зимняя сессия Кнессета 20-го созыва. Многие в политической системе Израиля убеждены, что эта сессия будет последней, и досрочные парламентские выборы пройдут весной 2018 года.

В четверг, 19 октября, портал Walla опубликовал результаты опроса, проведенного институтом изучения общественного мнения Panels Politics.

Согласно результатам опроса, если бы выборы в Кнессет 21-го созыва состоялись сегодня, то самой большой фракцией парламента стал бы "Ликуд", набравший 25 мандатов, на пять меньше, чем в нынешнем Кнессете. "Еш Атид" удваивает свое представительство, набирая 22 мандата. "Сионистский лагерь" набирает 20 мандатов (это на четыре меньше, чем в нынешнем Кнессете, но значительно больше, чем по результатам недавних опросов). "Байт Иегуди" набирает 13 мандатов, на пять больше, чем есть у партии сейчас. Объединенный арабский список теряет два мандата и набирает 11. "Яадут а-Тора" сохраняет свое представительство, набирая 7 мандатов. НДИ набирает 6, на один больше, чем сейчас. МЕРЕЦ также увеличивает представительство на один мандат и получает 6 мест в парламенте (опрос проводился до того, как стало известно о решении Заавы Гальон подать в отставку из Кнессета). Партия "Кулану" набирает шесть мандатов, на четыре меньше, чем в действующем Кнессете. ШАС набирает всего четыре, оказываясь на грани электорального барьера.

Данные этого опроса свидетельствуют об общем ослаблении нынешней коалиции. В Кнессете 20-го созыва она опирается на парламентское большинство в 66 мандатов, по данным опроса Panels Politics формирующие ее партии набирают лишь 61 мандат.

В то же время, левоцентристский лагерь может сформировать коалицию лишь при поддержке Объединенного арабского списка.

Отметим, что в опросе проверялась популярность партий, представленных сегодня в Кнессете.

Отвечая на вопрос о том, кто из политиков более всех подходит на должность премьер-министра, 33% респондентов отдали предпочтение премьер-министру Биньямину Нетаниягу. Яира Лапида хотели бы видеть на этом посту 16%, Ави Габая – 13%, Нафтали Беннета – 6%, Моше Кахлона – 4%, Авигдора Либермана – 2%, а 26% ответили, что никто из упомянутых политиков на пост главы правительства не подходит.

В конфликте между премьер-министром и руководством полиции 52% опрошенных поддерживают генинспектора полиции, 35% главу правительства, а 15% заявили, что не имеют мнения по этому вопросу.





