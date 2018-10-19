В связи с ситуацией в Газе изменен порядок работы аэропорта Бен-Гурион

Управление аэропортов сообщило вечером в четверг, 19 октября, об изменении направления взлетов и посадок самолетов в аэропорту имени Бен-Гуриона в связи с обострением ситуации на юге страны. В сообщении подчеркивается, что изменение не отразится на расписание полетов.

Накануне ЦАХАЛ начал стягивать к границам сектора Газы значительные силы пехоты, бронетехники и артиллерии в качестве реакции на ракетный обстрел, в результате которого был разрушен жилой дом в Беэр-Шеве.

К счастью, находившаяся в доме женщина успела разбудить и укрыть в бронированной комнате троих детей.

Военно-политический кабинет принял решение ужесточить ответ на провокации палестинских террористов на границах сектора.

Напомним, что в ходе контртеррористической операции "Нерушимая скала" в 2014 году террористы пытались обстреливать аэропорт Бен-Гурион, что привело к прекращению полетов в Израиль многими иностранными авиакомпаниями.

В частности, вето на полет американских авиакомпаний в Израиль тогда наложило Управление авиаперевозок США, а Европейское агентство авиационной безопасности рекомендовало европейским авиакомпаниям отменить все рейсы в аэропорт Бен-Гурион.





