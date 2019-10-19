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NEWSru.co.il :: В Израиле19 октября 2019 г., 16:54

Авария у развязки Бен-Шемен; двое погибших, восемь пострадавших. ВИДЕО

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Авария у развязки Бен-Шемен; десять пострадавших
 
   
 
 
Авария у развязки Бен-Шемен; десять пострадавших

В субботу, 19 октября, около 15:30, в диспетчерскую службы МАДА поступило сообщение о ДТП на шоссе N6, недалеко от развязки Бен-Шемен, в результате которого столкнулись два транспортных средства: минивэн для перевозки коммерческих грузов и частный легковой автомобиль.

Сразу после аварии сообщалось о десяти пострадавших, двое из которых, 12-летняя девочка и ее 30-летняя мать, находились в критическом состоянии. Несмотря на усилия врачей, женщина и девочка скончались. Сообщается, что молодая женщина была беременна. Врачи извлекли ребенка, состояние которого оценивается как тяжелое.

Двое пострадавших, 65-летний мужчина и 8-летняя девочка находятся в состоянии средней тяжести.

Еще шесть человек, среди них – трое детей, получили сравнительно легкие травмы. Все пострадавшие доставлены в больницы "Бейлинсон" и "Тель а-Шомер".

По словам парамедиков, прибыв на место, они увидели, что минивэн перевернулся, а легковой – практически раздавлен в результате столкновения.

Предварительное расследование аварии у развязки Бен-Шемен показало, что легковой автомобиль врезался в ограждение дороги, а затем был отброшен на шоссе, где его сбил проезжавший минивэн.



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