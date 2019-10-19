В Тель-Авиве и Нью-Йорке пройдут митинги солидарности с Наамой Иссахар

В субботу, 19 октября, в Тель-Авиве и Нью-Йорке пройдут митинги поддержки и солидарности с израильтянкой Наамой Иссахар, приговоренной судом в Москве к 7,5 годам лишения свободы. Сестра Наамы, Лиад Голдберг, рассказала, что нью-йоркская акция пройдет перед посольством России, а тель-авивская – на площади у театра "Габима" (она начнется в 20:30 по ближневосточному времени).

Накануне родственники Наамы Иссахар встретились с министром юстиции Израиля Амиром Оханой, который заявил, что решение о выдаче США российского хакера Алексея Буркова будет принято в ближайшие дни, сообщает телеканал 13.

Отметим, что 17 октября в интервью корреспонденту NEWSru.co.il мать Наамы, Яффа Иссахар, в ответ на вопрос "Что говорят вам израильские власти?", сказала: "Что они работают над тем, чтобы вернуть Нааму домой. Но нам дали понять, что обмен Наамы на Алексея сейчас не стоит на повестке дня".

Приговор Нааме Иссахар и кампания за ее освобождение

11 октября Химкинский городской суд приговорил 26-летнюю израильтянку Нааму Иссахар к 7,5 годам лишения свободы. Адвокат Наамы Иссахар сообщил, что намерен обжаловать вынесенный ей приговор в течение 10 дней.

Нааму Иссахар задержали в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево 9 апреля 2019 года, когда она летела из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке девушки лежали 9,6 грамма гашиша.

Израильтянка была обвинена в контрабанде наркотиков (пункт "в" части 2 статьи 229.1) и хранении наркотиков (часть 1 статьи 228 УК). Максимальное наказание за контрабанду наркотиков составляет в России десять лет лишения свободы.

Иссахар призналась в хранении наркотиков, однако отрицает контрабанду. Адвокат девушки подчеркивает, что Наама была задержана в транзитной зоне перед посадкой на самолет, вылетавший в Бен-Гурион, однако российская прокуратура опиралась на тот факт, что наркотики пересекли воздушную границу России.

Израильские СМИ объясняют арест Наамы Иссахар и приговор, вынесенный ей, давлением, оказываемым Москвой на Израиль с целью предотвратить экстрадицию в США российского хакера Алексея Буркова. Корпорация "Кан" со ссылкой на официальные источники в России, сообщила, что Москва прямо дала понять Израилю, что судьба Наамы Иссахар зависит от того, как будет решено дело Алексея Буркова. Министр юстиции Израиля Амир Охана подтвердил, что такого рода переговоры ведутся. МИД России комментариев по этому поводу не дает.

Министр экологии и по делам Иерусалима Зеэв Элькин, также занимающий пост председателя российско-израильской экономической комиссии, заявил в интервью газете "Исраэль а-Йом", что он бы "порекомендовал израильтянам хорошенько подумать, прежде чем летать через Россию". "Речь идет об издевательстве над израильтянкой по совершенно иным мотивам. Я опасаюсь, что это дело не является уголовно-процессуальным", – подчеркнул Элькин.

МИД Израиля считает приговор, вынесенный израильтянке, в прошлом не имевшей судимостей и вылетавшей транзитом из Москвы в Израиль, непропорциональным.

Президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер опубликовал резкое заявление по поводу приговора Нааме Иссахар, призвав к широкому обсуждению в экспертном сообществе.

Дело Алексея Буркова

Согласно газете "Гаарец", жителя Санкт-Петербурга Буркова арестовали в декабре 2015 года на КПП "Таба" после того, как он во время путешествия по Египту решил посетить Эйлат (ранее СМИ сообщали, что Бурков был арестован в аэропорту Бен-Гурион). После ареста он был доставлен в аэропорт Бен-Гурион, где был допрошен прибывшими в Израиль сотрудниками ФБР. Органы американской юстиции инкриминировали ему преступления в компьютерной сфере.

Три года назад министр юстиции РФ встречался с израильским министром юстиции Айелет Шакед и просил Израиль об отмене экстрадиции Буркова в США. Он даже предложил экстрадировать Буркова в Россию с тем, чтобы отдать под суд на родине. Судебный процесс в отношении экстрадиции Алексея Буркова продолжался в течение четырех лет, и недавно Верховный суд Израиля вынес решение по этому вопросу.

9 октября сайт российского государственного телеканала RT публиковал интервью с Бурковым, в котором тот жаловался на условия его содержания в израильских тюрьмах и выражал надежду на то, что Израиль выдаст его российским, а не американским властям. В этой публикации упоминалось о возможном "обмене" Буркова на Иссахар, причем утверждалось, что идея "обмена" исходит от близких Буркова, а не от российских властей.





