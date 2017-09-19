Авария на шоссе №4, погибла Роксана Аронов. Подробности

Во вторник, 19 сентября, было опубликовано имя 25-летней женщины, погибшей в результате аварии, произошедшей минувшей ночью на шоссе №4. Это жительница Ашдода Роксана Аронов.

Ее муж получил тяжелые травмы и находится в больнице. Сайт Ashdodnet опубликовал сообщение о том, что похороны погибшей состоятся в 14:30 на кладбище в Ашдоде. Друзья матери погибшей просят израильтян принять участие в церемонии похорон.

Как сообщалось ранее, в результате аварии погибли три человека, еще четверо получили травмы различной степени тяжести.

В настоящий момент полиция полагает, что аварии предшествовала ссора между водителями двух автомобилей. В автомобиле Lexus черного цвета находились две пары, в том числе Роксана Аронов и ее муж, возвращавшиеся с вечеринки по случаю дня рождения молодой женщины. Роксана и ее муж поженились всего несколько месяцев тому назад.

Неподалеку от развязки Явне вспыхнула ссора между водителем Lexus и человеком, находившимся за рулем Volkswagen Passat. В этой машине помимо водителя находился еще один пассажир. Водители остановили машины на обочине и вышли для "выяснения отношений". Роксана Аронов вышла, чтобы прекратить конфликт, и в этот момент грузовик, врезался в один из автомобилей и в людей, стоявших на обочине шоссе. Медики, прибывшие на место аварии, констатировали смерть женщины и двух мужчин. Два человека, получившие тяжелые травмы, доставлены в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере. Врачи ведут борьбу за их жизни. Еще два человека получили легкие травмы.

Полиция задержала водителя грузовика, причастного к ДТП. Это 30-летний житель округа а-Шфела.

Также стали известны данные еще одного погибшего в ДТП. Это 32-летний житель Ашдода, отец маленькой девочки. Его похороны состоятся после праздника, поскольку его мать проживает за границей.





