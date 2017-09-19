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Перед Рош а-Шана в Иерусалиме усилены меры безопасности. ВИДЕО

время публикации: 16:11 | последнее обновление: 17:18 блог версия для печати фото
Перед Рош а-Шана в Иерусалиме усилены меры безопасности. ВИДЕО
Перед Рош а-Шана в Иерусалиме усилены меры безопасности. ВИДЕО
Перед Рош а-Шана в Иерусалиме усилены меры безопасности. ВИДЕО

Перед наступлением праздника Рош а-Шана полиция Иерусалима приведена в состояние повышенной готовности, сообщила пресс-служба правоохранительных органов.

В ближайшие три дня усиленные наряды полиции будут патрулировать районы рынков, торговых центров, синагог и мест массового скопления людей.

Обеспечивать порядок и безопасность в городе вместе с сотрудниками полиции будут военнослужащие МАГАВ и добровольцы. К патрулированию привлечены конная полиция и кинологи.

Во время праздников особое внимание будет уделяться въездам в город и транспортным артериям, проходящим через столицу.

С 20 по 23 сентября будет усилено патрулирование в стенах Старого города и в районе Стены плача.

Вечером 20 сентября будет запрещен въезд частного транспорта в Старый город через Яффские ворота. Исключение будет сделано только для жителей Старого города.

Кроме того, на время праздника Армия обороны Израиля вводит полную блокаду Иудеи и Самарии, а также будут закрыты контрольно-пропускные пункты на границе с сектором Газы.

На период праздника Рош а-Шана проезд жителей Палестинской автономии в Израиль будет разрешен только по гуманитарным соображениям.

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