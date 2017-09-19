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В Израиле

Аварии на дорогах Израиля: трое погибших, шестеро травмированных

время публикации: 07:01 | последнее обновление: 07:01 блог версия для печати фото
Аварии на дорогах Израиля: трое погибших, шестеро травмированных
Аварии на дорогах Израиля: трое погибших, шестеро травмированных

Утром во вторник, 19 сентября, на шоссе №5877 произошло лобовое столкновение грузовика с легковым автомобилем. По сообщению пресс-службы полиции, в результате аварии пострадали два человека.

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. С ожогами и повреждениями конечностей он доставлен в больницу "Гилель Яфе" в Хадере. Водитель второго автомобиля получил легкие травмы, и ему была оказана помощь на месте аварии. Шоссе временно закрыто для движения.

Одновременно полиция продолжает расследование обстоятельств аварии, которая произошла минувшей ночью на шоссе №4. В результате этой аварии, которая произошла в районе развязки Явне, погибли три человека, а еще четыре получили травмы различной степени тяжести. По имеющимся данным, пятерых молодых людей, в возрасте примерно 25 лет, находившихся на обочине шоссе, сбил грузовой автомобиль. Дорожная полиция предполагает, что они находились в двух легковых автомобилях, между которыми произошло столкновение. Молодые люди вышли из машин, чтобы обменяться данными страховых компаний, и были сбиты проезжавшим грузовиком. Прибывшие на место аварии медики скорой помощи "Маген Давид Адом" доставили пострадавших в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере. Двое их них находятся в тяжелом состоянии, еще двое, в том числе водитель грузовика, получили легкие травмы.

Примерно в 7:00 возобновилось движение по шоссе №40 в северном направлении. Дорожная полиция предупреждает о пробках на участке между развязкой Ашдод и развязкой Холот.

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Грузовик сбил людей недалеко от Явне: трое погибших, четверо пострадавших







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Вторник, 19 сентября 2017 г.
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