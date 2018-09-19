Йом Кипур глазами парамедиков: за последние 25 часов оказана помощь 1.728 израильтянам

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила, что за последние 25 часов парамедики МАДА выехали на 2.243 вызова в разных частях страны.

Медицинская помощь была оказана 1.728 израильтянам. 268 человек потеряли сознание из-за обезвоживания и поста, которого в Йом Кипур придерживаются соблюдающие традиции евреи.

Парамедики оказали помощь 228 любителям катания на велосипедах, скутерах и роликовых коньках, получившим травмы (среди них – двое детей, семи и девяти лет, получившие травмы средней тяжести).

35 человек получили травмы в результате дорожных аварий (один из них находится в тяжелом состоянии, один – получил травмы средней тяжести, остальные травмированы легко).

26 человек получили травмы в результате драк. Машинами МАДА были доставлены 93 дозы донорской крови.

Кроме того, за последние сутки сотрудники "Маген Давид Адом" доставили в больницы 174 роженицы. При этом 7 малышей появились на свет по дороге в родильное отделение в Кирьят-Гате, Гиват-Зэеве, Бней-Браке, Иерусалиме и Рамат-Гане.

Пресс-служба МАДА отмечает, что и в этом году были зафиксированы, по крайней мере, два случая забрасывания камнями машин "скорой помощи". Один из инцидентов произошел в Беэр-Шеве, другой – на шоссе №4, недалеко от перекрестка Адасим. Оба раза среди камнеметателей не было представителей ультраортодоксальной общины.





