Итоги голосования на выборах в Кнессет 22-го созыва по городам

На выборах в Кнессет 22-го созыва в Иерусалиме явка избирателей снизилась на 4,5% по сравнению с апрелем и составила 63,29%. Победу в столице с минимальным перевесом одержал блок "Яадут а-Тора" (24,9%), на этот раз, видимо благодаря снижению явки, обошедший "Ликуд" (22,99%). Третье место сохранил за собой ШАС (15,97%). Блок "Кахоль Лаван" на четвертом месте с 11,75% голосов иерусалимцев (ровно столько же проголосовало за блок и в апреле). Блок "Ямина" получил 9,14% – меньше, чем две его составляющие вместе на прошлых выборах. Немногим больше 3,25% голосов также набрали "Демократический лагерь", "Авода-Гешер", "Оцма Иегудит". Арабские жители столицы выборы бойкотировали (кроме того, у многих из них нет израильского паспорта и права голосовать на израильских выборах), и Объединенный арабский список набрал в Иерусалиме только 1,39%.

В Тель-Авиве участие в выборах приняли 62,14% обладателей права голоса (на 3,5% меньше, чем в апреле). В городе без перерыва убедительную победу, как и на прошлых выборах, одержал блок "Кахоль Лаван", набравший 42,78% голосов. "Ликуд" получил 19,08%, "Демократический лагерь" набрал 14,41%, на 5,5% больше, чем партия МЕРЕЦ на прошлых выборах. "Авода" получила 7,21%, партия НДИ сумела улучшить свой результат в Тель-Авиве, получив 4,44% голосов, партия ШАС набрала 4,1%. Остальные партии набрали менее 3,25%.

В Хайфе явка избирателей была не только заметно ниже средней по стране, но и ниже, чем в апреле – 58,22%. Распределение голосов в "столице Севера" практически не изменилось по сравнению с апрелем. 32,68% принявших участие в выборах жителей столицы израильского севера проголосовали за "Кахоль Лаван", 23,54% – за "Ликуд", 11,94% – за НДИ (на 5% больше, чем в апреле), объединенный арабский список получил 9,22%. 5,46% жителей города проголосовали за "Аводу", 5,4% – за МЕРЕЦ, 3,87% – за "Ямина", 3,61% – за "Яадут а-Тора".

Беэр-Шева, где уровень явки избирателей также упал на 3% до 60,41%, снова отдала безоговорочную победу "Ликуду" (43,43%). У "Кахоль Лаван" – 18,82%, у НДИ – 13,89% (на 5% больше, чем в апреле), у ШАС – 8,48%, у "Ямина" – 5,01%, у "Аводы-Гешера" – 4,33%.

В Ашдоде явка составила 65,53% (на 3% меньше, чем в апреле). Победу в городе снова одержал "Ликуд" (31,31%), а на второе место вышла партия НДИ с 17,67% (на 5% больше чем на прошлых выборах). Далее следуют "Кахоль Лаван" (16,35%), ШАС (14,14%) и "Яадут а-Тора"(11,92%).

В Ашкелоне проголосовали 62,56% жителей (на 6% меньше, чем в апреле). У "Ликуда" – 40,47% голосов. Как и в соседнем Ашдоде, в Ашкелоне партия НДИ обошла "Кахоль Лаван", заняв второе место с 18,35% (на 5% больше по сравнению с прошлыми выборами). Далее следуют "Кахоль Лаван" (17,33%), ШАС (10,16%) и "Ямина" (4,75%).

В Сдероте явка упала на 11% до 62,56%. У "Ликуда" 40,47%, у НДИ – 18,35% (на 8% больше чем в апреле), у "Кахоль Лаван" – 17,33% (на 5% больше), у ШАС – 10,16%, у "Ямина" – 4,75%.

В Эйлате до избирательных участков дошли только 45,07% жителей. 42,69% голосов получил "Ликуд", 28,37% – "Кахоль Лаван", 8,15% – НДИ, 6,02% – ШАС, 4,63% – "Авода-Гешер", 3,98% – "Ямина".

В Ришон ле-Ционе (явка 66,81%, на 4% меньше, чем в апреле) "Кахоль Лаван" обошел "Ликуд", набрав 36,62% против 33,96%. У НДИ 11,11% (на 6% больше, чем в апреле), у – 5,24%, у "Аводы-Гешера" – 5,46%, ШАС набрал 4,23%, "Ямина" – 3,58%.

В Холоне (явка 63,95%) "Ликуд" набрал 36,89%, "Кахоль Лаван" – 30,32%, ШАС – 9,82%, НДИ – 8,69%, "Авода" – 5,61%, "Ямина" – 3,44%.

В Бат-Яме (явка 51,99%) у "Ликуда" 37,61% голосов, у "Кахоль Лаван" – 22,29%, у НДИ – 17,93%, у ШАС – 9%, у "Кулану" – 5,2%.

В Рамат-Гане (явка 70,48%) "Кахоль Лаван" победил с 42,91%, у "Ликуда" – 24,8%, у "Аводы" – 7,38%, у МЕРЕЦ – 4,37%, у "Авода-Гешер" – 4,18%.

В Гиватаиме (явка 70,65%) у "Кахоль Лаван" – 50,29% голосов, у "Ликуда" – 17,35%, у "Махане Демократи" – 11,3%, у "Аводы-Гешера" – 9,56%, у НДИ – 4,29%, у "Ямина" – 3,62%.

В Бней-Браке (явка 77,24%, на 6% ниже, чем в апреле) победу одержала "Яадут а-Тора" с 61,02% голосов. Далее следуют ШАС (28,25%) и "Ликуд" (4,83%).

В Нетании (явка 59,26%, на 5% ниже чем в апреле) "Ликуд" победил с 35,95% голосов, у "Кахоль Лаван" – 24,17%, у ШАС – 11,92%, у НДИ – 10,88% (на 5% больше, чем в апреле), у "Ямина" – 5,9%, у "Авода-Гешер" – 3,7%, у "Яадут а-Тора" – 3,3%.

В Герцлии (явка 66,3%, на 4% меньше чем в апреле) "Кахоль Лаван" ожидаемо победил с 48,07% голосов, у "Ликуда" – 23,08%, у "Демократического лагеря" – 7,4%, у "Аводы-Гешера" – 6,62%, у НДИ – 5,77%, у "Ямина" – 3,6%.

В Раанане (явка 67,07%, на 5% меньше, чем в апреле) "Кахоль Лаван" набрал 43,22%, а "Ликуд" – 22,3%. На третьем месте – "Ямина" с 10,6% голосов, далее идут "Махане Демократи" (6,46%), "Авода-Гешер" (5,61%), НДИ (4,13%), ШАС (4,1%).

В Кфар-Сабе (явка 72,07%, на 4% ниже, чем в апреле) у "Кахоль Лаван" 46,34% голосов, у "Ликуда" – 23,15%, у "Демократического лагеря" – 7,15%, "Аводы-Гешера" – 7,07%, у НДИ – 6,09%, у "Ямина" – 4,66%.

В Петах-Тикве (68,84% явки, на 5% меньше, чем в апреле) "Ликуд" с 30,38% опередил "Кахоль Лаван" (27,88%). НДИ переместился с пятого места на третье с 10,34% (на 5% больше чем в апреле), у "Ямина" – 9,99%, у ШАС (7,58%), у "Яадут а-Тора" (4,77%), "Авода" (4,47%).

В Лоде (явка 58,62%) "Ликуд" получил 33,06%, объединенный арабский список – 14,57% (на 3,5% больше, чем два арабских блока в апреле), "Кахоль Лаван" – 13,05%, НДИ – 12,15%, ШАС – 8,24%, "Ямина" – 6,92%.

В Рамле (явка 61,56%) у "Ликуда" 43,09%, у Объединенного арабского списка – 13,96% (на 4% больше, чем у двух арабских блоков в апреле), у "Кахоль Лаван" – 13,51%, у ШАС – 12,41%, у НДИ – 6,54%.

В Модиине-Макабим-Реут (явка 76,16%, на 10% меньше, чем в апреле) "Кахоль Лаван" набрал 42,98%, "Ликуд" – 22,77%, "Ямина" – 11,1%, "Авода-Гешер" – 7,58%, "Демократический лагерь" – 5,78%, НДИ – 5,49%.

В Реховоте (явка 68,97%, на 6% ниже чем в апреле) "Кахоль Лаван" получил 31,62% голосов, "Ликуд" - 27,54%. НДИ занял в городе третье место с 8,46%, ШАС набрал 7,11%, "Ямина" – 6,98%, "Авода-Гешер" – 5,68%, "Яадут а-Тора" – 4,53%, "Демократический лагерь" – 4,42%.

В Хадере (явка 62,39%, на 6% ниже, чем в апреле) "Ликуд" получил 37,91%, "Кахоль Лаван" – 27,88%, НДИ – 11,56%, ШАС – 8,21%, "Авода-Гешер" – 4,41%, "Ямина" – 3,79%.

В Акко (явка 62,09%, на 4% больше, чем в апреле) у "Ликуда" 37,1%, у объединенного арабского списка – 23,96% (на 4% больше, чем у двух арабских блоков в апреле), у НДИ – 10,66%, у "Кахоль Лаван" – 9,4%, у ШАС – 8,6%.

В Нагарии (явка 61,55%, на 4,5% ниже, чем в апреле) у "Ликуда" 41,79%, у "Кахоль Лаван" – 24,08%, у НДИ – 14,21%, у ШАС – 6,41%, у "Аводы-Гешера" – 4,79%, у "Ямина" – 3,98%.

Ознакомиться с результатами выборов по всем населенным пунктам Израиля можно по адресу votes22.bechirot.gov.il/cityresults





