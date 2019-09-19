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В Израиле

Блоки и союзы: партии готовятся к коалиционным переговорам

время публикации: 08:25 | последнее обновление: 09:41 блог версия для печати фото
Блоки и союзы: партии готовятся к коалиционным переговорам
Блоки и союзы: партии готовятся к коалиционным переговорам
Блоки и союзы: партии готовятся к коалиционным переговорам

Несмотря на то, что окончательные результаты выборов в Кнессет 22-го созыва до сих пор неизвестны, подготовка к коалиционным переговорам идет очень интенсивно.

22 и 23 сентября главы партий встретятся с президентом Реувеном Ривлиным, а 25 сентября он объявит – кому поручено формирование коалиции.

19 сентября проходит встреча глав партий, являющихся союзниками "Ликуда". Во встрече участвуют Яаков Лицман ("Яадут а-Тора"), Моше Гафни ("Яадут а-Тора"), Арье Дери (ШАС), Рафи Перец ("Байт Иегуди"), Бецалель Смотрич ("Ихуд леуми"), Нафтали Беннет и Айелет Шакед ("А-Ямин а-Хадаш").

Аналогичная встреча состоялась накануне. После ее завершения пресс-служба "Ликуда" распространила сообщение, согласно которому лидеры партий приняли решение вести коалиционные переговоры единым блоком. Возглавит переговорную группу министр туризма Ярив Левин.

В настоящий момент речь идет исключительно о переговорах по поводу того, каким будет будущее правительство, а не о распределении портфелей. В ходе встречи Нетаниягу заверил своих потенциальных коалиционных партнеров, что не согласится на ротационное правительство с "Кахоль Лаван" без их участия.

В то же время, учитывая результаты выборов и тот факт, что у правого лагеря нет 61 мандата, в "Ликуде" не говорят больше о правительстве национального лагеря, а используют термин "правительство сионистских партий". "Дверь для переговоров с "Кахоль Лаван" открыта, но они должны отказаться от своего требования о смене главы "Ликуда"", – заявил, по сообщению радиостанции "Галей ЦАХАЛ", высокопоставленный представитель правящей партии.

18 сентября в Иерусалиме состоялось первое после выборов заседание фракции "Ликуд", в ходе которого Биньямин Нетаниягу вновь заявил, что не намерен формировать правительство с Объединенным арабским списком. Отметим, что участие Объединенного арабского списка в коалиции с "Ликудом" никогда не стояло на повестке дня.

В "Кахоль Лаван" также формируют рабочую группу для ведения коалиционных переговоров. Ее возглавит бывший глава канцелярии премьер-министра Эхуда Ольмерта. Как сообщил NEWSru.co.il источник в "Кахоль Лаван", оппозиционный блок будет добиваться права первым формировать правительство, рассчитывая на рекомендацию НДИ. "Либерман говорил о светском правительстве национального единства, мы говорили о том же, нет никакой причины, чтобы он нас не порекомендовал", – сказал источник. 19 сентября "Кахоль Лаван" также проведет первое заседание фракции.

В НДИ продолжают формировать свою позицию перед началом коалиционных переговоров. Накануне глава партии Авигдор Либерман вновь заявил, что войдет лишь в "широкое, национальное, либеральное правительство". Он также представил список требований, которые партия выдвинет в ходе коалиционных переговоров. "Мы не откажемся от утверждения законопроекта о призыве в его нынешнем виде, мы не откажемся от требования отменить закон о "маколетах", не откажемся от требования о работе общественного транспорта по шаббатам, не откажемся от требования о гражданских браках, и потребуем изучения общеобразовательных предметов в ультраортодоксальных школах. Это наши минимальные требования, без этого не о чем разговаривать", – заявил Либерман.

В политических кругах отмечают, что задача по формированию правительства крайне сложная, однако вероятность третьих выборов очень низка. Правительство должно быть создано до 10 ноября.



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// NEWSru.co.il // В Израиле // 19 сентября 2019 г.
В Кнессете идет подсчет особых голосов, поданных на выборах





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