В Кнессете идет подсчет особых голосов, поданных на выборах

В Кнессете представители центральной избирательной комиссии ведут подсчет голосов, поданных в так называемых особых конвертах на выборах в Кнессет 22-го созыва.

Речь идет о голосах военнослужащих, заключенных, людей, находящихся в больницах, людей с ограниченными возможностями, голосовавших на специально адаптированных избирательных участках, а также официальных лиц, находящихся за границей. Результаты подсчета станут известны во второй половине дня в четверг. Как правило, голоса, поданные в двойных конвертах, немного усиливают правый лагерь.

В отличие от обычного голосования, эти бюллетени вкладываются в дополнительный конверт, на котором фигурируют личные данные избирателя. Это делается для того, чтобы избежать повторного голосования. Эти голоса не подсчитываются на месте, где были поданы, а передаются в Кнессет, где работает Центризбирком. Только после того, как члены комиссии убеждаются, что избиратель не голосовал по месту жительства, дополнительный конверт снимают, а бюллетени смешивают с остальными, чтобы сохранить тайну голосования.

На выборах в Кнессет 21-го созыва в особых конвертах было подано 240.783 голоса. Это примерно 5,5% от общего числа голосов.

Подсчет особых голосов продлится до второй половины дня 19 сентября. Лишь после этого станут известны окончательные итоги выборов.

После подсчета голосов, поданных на обычных избирательных участках, предварительные итоги выборов таковы: "Кахоль Лаван" получает 33 мандата, "Ликуд" – 32, Объединенный арабский список – 12, ШАС – 9, НДИ – 8, "Яадут а-Тора" – 8, "Ямина" – 7, "Авода-Гешер" – 6, "Демократический лагерь" – 5. "Оцма Йегудит" не преодолевает электоральный барьер. Таким образом, право-религиозный и левоцентристский блок набирают по 56 мандатов, и ни один из них не может сформировать коалицию.