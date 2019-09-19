Нетаниягу призвал Ганца начать переговоры о создании правительства национального единства

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу опубликовал обращение к главе "Кахоль Лаван" Бени Ганцу, в котором призвал его создать правительство национального единства.

"В ходе предвыборной кампании я говорил о том, что намерен создать правое правительство. Но к сожалению, результаты выборов свидетельствуют о том, что это невозможно. Избиратели не дали победы одному из блоков. Поэтому я призываю Бени Ганца создать максимально широкое правительство национального единства", - заявил премьер-министр.

"Бени, народ ожидает от нас, что мы оба проявим ответственность и будем сотрудничать. Поэтому я предлагаю тебе встретиться уже сегодня. В любом месте, в любое время. Надо начать переговоры на пути к созданию правительства национального единства. Народ ждет от нас этого и не хочет новых выборов", - добавил премьер-министр.

Из пресс-службы "Ликуда" передали, что канцелярия Нетаниягу уже обратилась к канцелярии Ганца с просьбой договориться о встрече уже сегодня.

Нетаниягу сделал это заявление перед повторной встречей с главами правых и ультраортодоксальных партий.

Не исключено, что заявление премьер-министра является попыткой продемонстрировать, что именно он, а не Ганц стремится к созданию широкого правительства. Если Ганц откажется, то Нетаниягу потребует от Авигдора Либермана порекомендовать именно его на пост премьер-министра, так как он инициировал создание правительства национального единства, а Ганц отказался.

Напомним, что в ходе предвыборной кампании Биньямин Нетаниягу обещал избирателям не создавать правительство национального единства и неоднократно заявлял, что Бени Ганц, Яир Лапид и Габи Ашкенази ничего не понимают в дипломатии, и им нельзя доверять руководство государством. "Им бакалейную лавку нельзя доверить", - заявлял Нетаниягу в интервью NEWSru.сo.il.

К настоящему моменту ни один официальный представитель блока "Кахоль Лаван не прокомментировал обращение премьер-министра к Бени Ганцу с призывом создать правительство национального единства. Ожидается, что Ганц прокомментирует политическую ситуацию, выступая на заседании фракции в 14:00.

В то же время, источники в оппозиционном блоке заявили следующее: "Надо помнить, что после того, как Нетаниягу потащил нас на повторные и никому не нужные выборы, избиратели сказали свое слово. "Кахоль Лаван" – крупнейшая партия. Мы создадим широкое, либеральное и ответственное правительство национального единства".





