20 апреля 2017 г.
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Прогноз погоды на 20 апреля: тепло и солнечно

время публикации: 05:33 | последнее обновление: 05:33 блог версия для печати фото
Прогноз погоды на 20 апреля: тепло и солнечно

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 20 апреля, будет тепло и сухо, температура без существенных изменений. Малооблачно.

В Иерусалиме – 17-25 градусов, в Тель-Авиве – 15-23, в Хайфе – 13-23, в Эйлате – 23-36. В Беэр-Шеве – 16-30, в Мицпе-Рамоне – 16-28, на побережье Мертвого моря – 24-33, в Ашкелоне – 16-22, в Ариэле – 16-26, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 14-30, на Голанских высотах – 15-26.

Температура воды в Средиземном море – 20 градусов, высота волн – 40-60 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 35 км/ч).

В пятницу ожидается значительное повышение температуры, шарав. В субботу будет очень жарко и сухо, шарав. В воскресенье жара спадет, переменная облачность.

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Четверг, 20 апреля 2017 г.
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