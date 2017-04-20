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В Израиле

Правые активисты будут жарить шашлыки возле тюрьмы с объявившими голодовку террористами

время публикации: 07:20 | последнее обновление: 07:29 блог версия для печати фото
Тюрьма "Офер"

Представители молодежного крыла правой партии "Ихуд Леуми" намерены провести в четверг, 20 апреля, массовое мероприятие возле стен тюрьмы "Офер", в которой содержатся объявившие голодовку террористы.

Как сообщает портал NRG, правые активисты во главе с генеральным секретарем партии Офиром Софером, планируют установить у стен тюрьмы большие мангалы и жарить на них шашлыки, "чтобы доставить удовольствие объявившим голодовку".

В партии призывают власти ужесточить условия содержания террористов с целью добиться возвращения тел погибших военнослужащих ЦАХАЛа Орона Шауля и Адара Гольдина.



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