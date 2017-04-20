Жена через суд требует обязать мужа носить обручальное кольцо

Судьям одного из раввинатских судов в Израиле предстоит рассмотреть необычный иск, в рамках которого жена требует обязать мужа носить обручальное кольцо.

Супруг утверждает, что кольцо мешает ему работать, однако истица, с которой он состоит в браке уже 7 лет, утверждает, что это отговорка, поскольку он работает директором инвестиционного фонда, а не слесарем или электриком.

По словам жены, кольцо должно оградить ее мужа "от десятков молодых девушек, которыми он окружен на работе, давая понять клиенткам и сотрудницам, что мужчина уже женат".

Как сообщает "Маарив", выслушав стороны, судьи потребовали от женщины дополнительные разъяснения, зачем она настаивает на ношении кольца, а от мужа – почему он отказывается носить кольцо.





