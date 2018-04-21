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В Израиле

Четвертая пятница "марша". Число активистов, не связанных с ХАМАС, снижается

время публикации: 20 апреля 2018 г., 21:39 | последнее обновление: 20 апреля 2018 г., 21:53 блог версия для печати фото
Активисты жгли покрышки, как и в минувшие пятницы
Участники беспорядков поджигали воздушных змеев
Участники "марша возвращения" в Газе

Пятница, 20 апреля, стала четвертым этапом "марша возвращения", инициированного ХАМАСом. Нынешний этап был приурочен к прошедшим накануне празднованию 70-летия государства Израиль и палестинскому "дню заключенных".

По оценкам минздрава Газы, в ходе "марша" были ранены 729 участников акции. Четверо палестинцев были застрелены. Об этом сообщает "Палестинский информационный центр" в сети Twitter.

Утром в пятницу ВВС ЦАХАЛа разбросали над Газой листовки с призывом не поддаваться на пропаганду ХАМАСа и не участвовать в провокациях на границе. Несмотря на утверждения палестинских СМИ, сообщавших о "десятках тысяч участников акции протеста", реальное число активистов, по оценкам ЦАХАЛа, было значительно меньше.

Министр обороны Авигдор Либерман также заметил сегодня, во время поездки по населенным пунктам, расположенным у границы с сектором Газы, что с каждой пятницей число участников "марша" неуклонно снижается, а количество террористических нападений возрастает.

Днем пресс-служба ЦАХАЛа сообщала о пяти очагах беспорядков на границе с сектором Газы, и примерно трех тысячах активистов.

Инициаторы волнений жгли покрышки и поджигали воздушных змеев. Несколько воздушных змеев приземлились на израильской территории, где были потушены. Участники "марша" вновь использовали свастику в качестве одного из символов "палестинского сопротивления".

За последнюю неделю инженерные подразделения ЦАХАЛа укрепили пограничные заграждения и создали дополнительные насыпи для военных, контролирующих ситуацию на границе Газы. Помимо этого продолжались работы спецтехники, направленные на обнаружение и уничтожение подземных туннелей террористов. "Марш возвращения" ("марш миллионов"), инициированный "Исламским движением сопротивления" (ХАМАС), контролирующим сектор Газы, длится с 30 марта. За прошедшие недели на границе Газы, по сведениям министерства здравоохранения сектора, были убиты 33 участников "марша" (по состоянию на 19 апреля). Почти все погибшие были молодыми мужчинами, доказано, что многие из них являлись боевиками различных террористических группировок. Тысячам участникам акции потребовалась медицинская помощь. С израильской стороны пострадавших нет.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 20 апреля 2018 г.
Минздрав Газы: число пострадавших участников "марша возвращения" возросло до 445
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 20 апреля 2018 г.
По данным минздрава Газы: ранены 126 участников "марша возвращения"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 20 апреля 2018 г.
ЦАХАЛ: участники "марша" запускают в сторону Израиля горящих воздушных змеев
// NEWSru.co.il // В Израиле // 20 апреля 2018 г.
Либерман о "марше возвращения": Все меньше участников, все больше террора
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 20 апреля 2018 г.
Минздрав Газы сообщает о двух погибших и сорока раненых
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 20 апреля 2018 г.
Минздрав Газы: к востоку от Джебалии убит демонстрант
// NEWSru.co.il // В Израиле // 20 апреля 2018 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 6 апреля 2018 г.
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