Четвертая пятница "марша" в Газе: к юбилею Израиля

В пятницу, 20 апреля, вновь усилены меры безопасности на границе сектора Газы, где ожидается активизация участников "марша возвращения" ("марша миллионов"), организованного террористической группировкой ХАМАС. Нынешний этап приурочен к прошедшим накануне празднованию 70-летия государства Израиль и палестинскому "дню заключенных".

Судя по публикациям участников "марша" в социальных сетях. Планируется передвинуть палатки протеста на 50 метров ближе к границе, что может привести к ужесточению противостояния с израильскими военными.

Наиболее активная фаза сегодняшних акций на границе Газы ожидается с 15:00 до 19:00.

Утром в пятницу ВВС ЦАХАЛа разбросали над Газой листовки, в которых содержится призыв не поддаваться на пропаганду ХАМАСа и не участвовать в провокациях на границе.

Ранее участники "марша" применяли против израильтян камни, горящие шины, бутылки с зажигательной смесью и подожженных воздушных змеев. Предпринимались попытки диверсий с применением взрывных устройств и огнестрельного оружия.

За последнюю неделю инженерные подразделения ЦАХАЛа укрепили пограничные заграждения и создали дополнительные насыпи для военных, контролирующих ситуацию на границе Газы. Помимо этого продолжались работы спецтехники, направленные на обнаружение и уничтожение подземных туннелей террористов.

В прошлую пятницу вдоль границы сектора Газы были размещены 120 военных снайперов, которые не допускали приближения участников "марша" к пограничному забору. При этом был убит только один участник марша, десятки были ранены, более 700 отравились продуктами горения, слезоточивым газом.

"Марш возвращения" ("марш миллионов"), инициированный "Исламским движением сопротивления" (ХАМАС), контролирующим сектор Газы, длится с 30 марта. За прошедшие недели на границе Газы, по сведениям министерства здравоохранения сектора, были убиты 36 участников "марша". Почти все погибшие были молодыми мужчинами, доказано, что многие из них являлись боевиками различных террористических группировок. Тысячам участникам акции потребовалась медицинская помощь. С израильской стороны пострадавших нет.





