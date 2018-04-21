Миллиардер Морис Кан: Натали Портман не получит премию "Генезис" - 2 млн долларов

Израильский миллиардер и филантроп Морис Кан объявил, что два миллиона долларов – премия "Генезис" – не будут вручены актрисе Натали Портман, сообщает Ynet.

Ранее сообщалось лишь о том, что церемония вручения премии была отменена из-за отказа актрисы прибыть в Израиль. Однако оставалось неясным, получит ли Портман денежную составляющую "еврейского нобеля".

Напомним, 19 апреля на официальном сайте премии представитель Натали Портман уведомил фонд Genesis, что "недавние события в Израиле были крайне огорчительны для нее, и она не считает для себя возможным участвовать в каких-либо публичных мероприятиях в Израиле". Он также добавил, что Портман "не могла бы с чистой совестью отправиться на церемонию". Символично, что о своем решении Портман объявила в день празднования 70-й годовщины независимости государства Израиль.

Какие именно события расстроили Натали Портман до такой степени, что она срывает ежегодную церемонию вручения премии "Генезис", не сказано. Газета "Гаарец" предполагает, что такое решение актриса приняла на фоне гибели за последние недели десятков жителей сектора Газы, участвовавших в хамасовском "марше возвращения". Та же версия звучит и в других публикациях по этой теме.

В связи с решением Портман церемония вручения премии, которая должна была состояться в Иерусалиме 28 июня 2018 года, была отменена. Руководство фонда "Генезис" заявило, что крайне огорчено случившимся.

О том, что Натали Портман удостоена премии "Генезис", стало известно 7 ноября 2017 года.

Премия "Генезис" размером в 1 миллион долларов США вручается ежегодно единственному лауреату за выдающиеся профессиональные достижения, весомый вклад в развитие человечества и приверженность ценностям еврейского народа. В декабре прошлого года Морис Кан заявил, что денежная составляющая премии будет удвоена.

"Мы с радостью приветствуем избрание Натали Портман лауреатом премии "Генезис" 2018 года", – заявил в ноябре прошлого года Стэн Половец, соучредитель и председатель Genesis Prize Foundation. – Актерское мастерство Натали на киноэкране затронуло сердца миллионов зрителей во всех странах. Ее талант, ее благотворительная деятельность, а также глубокая связь с еврейскими и израильскими корнями достойны восхищения. Натали воплощает основные ценности и черты еврейского народа – целеустремленность и упорство, стремление к совершенству, интеллектуальное любопытство и искреннее желание внести свой вклад в улучшение нашего мира. Без сомнения, она является образцом для подражания для миллионов молодых евреев во всем мире".

Следуя традиции, начатой предыдущими лауреатами премии "Генезис", средства премии в размере 1 миллиона долларов США должны были быть направлены на поддержку филантропических проектов в честь Натали Портман, на продвижение инициатив, обеспечивающих равенство женщин во всех аспектах человеческой деятельности. В частности, средства предполагалось использовать для поддержки организаций, занимающимся расширением доступа женщин к образованию, участию в экономической деятельности, здравоохранению и безопасности, а также повышению участия женщин в государственной политической деятельности. Значительная часть средств должны были направить на проекты по расширению возможностей для женщин в Израиле.

Председатель правления Еврейского Агентства "Сохнут" и глава отборочного комитета премии "Генезис" Натан Щаранский говорил в ноябре 2017-го: "Мне доставляет большое удовольствие приветствовать Натали Портман в числе выдающихся лауреатов премии "Генезис" – достойнейших представителей современного еврейского народа. Являясь примером успеха на избранном поприще и верности ценностям еврейского народа, она – образцовый лауреат премии "Генезис". Я полностью поддерживаю избранное ей направление благотворительности и желаю новому лауреату дальнейших успехов в продвижении миссии премии "Генезис", которая так актуальна для всех нас сегодня".

Натали Портман тогда же, в свою очередь, заявила: "Я глубоко тронута честью, оказанной мне, ведь эта премия тесно связана с еврейским принципом "Тикун Олам" – обязанностью каждого человека сделать этот мир лучше. Я горжусь своими израильскими корнями и еврейским происхождением; это значительная часть моей идентичности. Для меня большая честь войти в число выдающихся лауреатов премии "Генезис", которыми я так восхищаюсь. Я выражаю свою сердечную благодарность Фонду премии "Генезис" и с нетерпением ожидаю возможности начать работу на той глобальной платформе, которую предоставляет премия, чтобы изменить к лучшему положение женщин в Израиле и за его пределами".

Натали Портман была пятым лауреатом премии "Генезис". Ранее премия вручалась экс-мэру Нью-Йорка Майклу Блумбергу (2014), актеру Майклу Дугласу (2015), скрипачу-виртуозу и защитнику людей с ограниченными возможностями Ицхаку Перлману (2016) и выдающемуся скульптору и активисту борьбы за права беженцев Анишу Капуру (2017).





