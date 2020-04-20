Ганц и Нетаниягу подписали коалиционное соглашение

Вечером в понедельник, 20 апреля, премьер-министр Израиля, лидер "Ликуда" Биньямин Нетаниягу и глава блока "Кахоль Лаван" Бени Ганц подписали соглашение о создании правительства национального единства при участии этих двух партий.

Подписание соглашение стало возможным после того, как были улажены последние разногласия, связанные с процессом избрания представителей политической системы в комиссию по назначению судей.

В соответствии с достигнутым соглашением, первые полтора года главой правительства будет Биньямин Нетаниягу, а затем его сменит Бени Ганц.

После подписания соглашения между "Ликудом" и "Кахоль Лаван" последует принятие серии законопроектов, регулирующих порядок работы ротационного правительства. В частности, в законе будет оговорен процесс передачи поста главы правительства от Биньямина Нетаниягу – Бени Ганцу, а также полномочия Биньямина Нетаниягу в период пребывания Ганца в должности премьер-министра.

По сообщению портала Walla News, согласовано, что проведение законов о распространении израильского суверенитета на Иорданскую долину и некоторые районы Иудее и Самарии начнется 1 июля. У "Кахоль Лаван" не будет права вето в этом вопросе. Помимо этого "Ликуду" предстоит завершить переговоры с блоком "Ямина".

Ожидается, что к коалиции присоединится партия "Авода", которая получит министерские посты для Амира Переца и Ицика Шмули.

Согласно опубликованной информации, пост министра обороны первые полтора года будет занимать Бени Ганц, после чего его сменит Биньямин Нетаниягу. Пост министра иностранных дел первые полтора года будет занимать Габи Ашкенази, после чего его сменит представитель "Ликуда".

Пост министра юстиции займет Ави Нисанкорен, пост министра алии и интеграции получит Пнина Тамано-Шата, пост министра культуры – Асаф Замир и Мики Хаймович, министром финансов будет Исраэль Кац, министром экономики – Амир Перец, министром социального обеспечения – Ицик Шмули. Как сообщалось ранее, пост министра здравоохранения сохранит за собой Яаков Лицман, а пост министра внутренних дел – Арье Дери.

Главой комиссии Кнессета по иностранным делам и обороны станет Цвика Хаузер.

Главой организационной комиссии Кнессета, регулирующей работу парламента, станет депутат Кнессета Итан Гинзбург.

"Кахоль Лаван" заявляет, что одним из успехов на переговорах стало то, что Юлий Эдельштейн не вернется на пост спикера Кнессета. Эту должность, по всей видимости, займет Ярив Левин.

Посты внутри "Ликуда" будут распределяться в самый последний момент, после завершения переговоров с блоком "Ямина", так как Нетаниягу опасается недовольства в рядах своей партии.

По всей видимости, коалиция будет приведена к присяге не раньше второй недели мая.

Напомним, что с 30 декабря 2018 года после роспуска Кнессета 19-го созыва в Израиле действовало переходное правительство.



