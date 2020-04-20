Церемонии онлайн и мероприятия без публики: День Катастрофы и героизма евреев Европы и Северной Африки

20-21 апреля (27 числа еврейского месяца нисан) в Израиле и за рубежом пройдут мероприятия Дня катастрофы и героизма евреев Европы и Северной Африки.

Из-за эпидемии коронавируса в этом году мероприятия пройдут без публики. Многие церемонии будут транслироваться в записи, некоторые церемонии отменены.

Мероприятия откроются 20 апреля в 16:00 традиционной церемонией "Марш во имя живых", инициированной общественной организацией "Весна переживших Холокост". В этом году церемония пройдет в интернете и будет транслироваться в социальных сетях.

Официальная церемония открытия мероприятий Дня катастрофы и героизма была записана без публики на площади Варшавского гетто в мемориальном комплексе "Яд ва-Шем". Трансляция церемонии начнется в 20:00. На церемонии выступят президент Израиля Реувен Ривлин и премьер-министр Биньямин Нетаниягу. Шесть человек, переживших Катастрофу, зажгут шесть факелов, будут транслироваться ролики с историей жизни каждого из зажигающих факела. Факел Памяти, символизирующий открытие мероприятий Дня Катастрофы, зажжет глава Совета "Яд ва-Шем" раввин Исраэль Меир Лау. От имени людей, переживших Катастрофу, на церемонии выступит Ноами Касуто.

Впервые за последние 55 лет отменена церемония в Центре изучения истории Катастрофы "Масуа" в кибуце Тель-Ицхак. Вместо этого "Масуа" подготовила для министерства просвещения и подразделений ЦАХАЛа аудиофайлы с записью церемоний под девизом "Память через Zoom – школа человеческого духа" (игра слов, так как zoom, זום в переводе с английского и иврита на русский означает "увеличение", "крупный план").

Мероприятия "Воспоминания в гостиной" также пройдут через Zoom. Некоторые проекты организованы Кнессетом, другие являются частными инициативами людей, переживших Холокост.

21 апреля в 10:00 по всей стране прозвучит двухминутная траурная сирена. Общественные организации призвали граждан выйти на балконы в момент сирены в знак солидарности с пережившими Холокост людьми, многие из которых в этот день вынуждены оставаться в одиночестве дома.

После этого в Иерусалиме начнется церемония возложения венков к мемориалу участникам восстания в Варшавском гетто. Церемония будет проходить без публики.

В 11:00 начнется трансляция традиционного мероприятия "У каждого человека есть имя", в ходе которого будут зачитываться имена погибших в Холокосте. Церемония с участием политического руководства государства была записана заранее в различных точках страны. Отмечается, что в момент съемок на месте находилось не более десяти человек. Церемония в "Яд ва-Шем" не состоится. Отменена и официальная церемония в шатре "Изкор".

В 17:30 будет транслироваться заранее записанная церемония молодежных организаций, организованная министерством просвещения совместно с комплексом "Яд ва-Шем".

Впервые за 71 год не состоится церемония в кибуце Лохамей а-Гетаот, которая в прошлые годы завершала мероприятия Дня Катастрофы. В 16:30 пройдет виртуальная церемония, которая будет транслироваться в социальных сетях. Церемония в кибуце Яд Мордехай пройдет без участия публики.

Впервые отменен и Марш жизни в Польше. 32-й Марш не состоится. Вместо этого в интернете пройдет альтернативное мероприятие, в ходе которого участники смогут установить виртуальную табличку памяти.