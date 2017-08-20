Камеры зафиксировали попытку проникновения в поселок Атерет

В ночь на субботу, 19 августа, произошел инцидент возле поселения Атерет, находящемся в районе Биньямин.

Согласно информации, опубликованной сайтом NRG, примерно в полночь поступил сигнал о попытке пересечения забора безопасности, окружающего поселок. На место прибыли военнослужащие и сотрудники службы безопасности поселка, однако никаких следов проникновения на территорию Атерет обнаружено не было.

На кадрах, зафиксированных камерами скрытого наблюдения, виден подозрительный человек, который приблизился к забору поселка и установил лестницу возле него. В этот момент сработал сигнал, оповещающий о попытке проникновения в поселок, и на место прибыли силы безопасности. Это вынудило предполагаемого нарушителя скрыться.

В пресс-службе ЦАХАЛа редакции NEWSru.co.il сообщили, что "было подозрение на проникновение в поселок, однако оно не подтвердилось".