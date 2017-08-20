Задержан подозреваемый в шантаже одного из крупных банков страны

Утром в воскресенье, 20 августа, полиция задержала 32-летнего мужчину, проживающего на севере страны, по подозрению в том, что он шантажировал один из крупных банков в стране, а также другие компании.

Он угрожал, что опубликует данные всех клиентов банка, если не получит от его руководства более миллиона шекелей в виртуальной валюте "Биткойн".

Письма с угрозами были присланы руководству банка еще в июле. Автор посланий является бывшим сотрудников компании, оказывавшей услуги нескольким банкам и госучреждениям.