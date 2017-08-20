20 августа 2017 г.
Глаголеву убил не рак
В израильской пещере вино льется рекой
Лариса Гузеева об уходе с Первого
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
14:03 Задержан подозреваемый в шантаже одного из крупных банков страны
13:10 Грузовик врезался в резервуар с газом Кфар-Сабе
12:48 Кража оружия на базе "Сде Тайман": командир бригады "Гивати" получил выговор
11:48 Ави Габай требует предоставить ему право бронировать места в предвыборном списке "Аводы"
11:20 Затруднено движение на трассах №2 и № 4
10:59 В Нетании задержан араб, подозреваемый в подготовке теракта
10:46 Двое жителей Лода задержаны по подозрению в попытке изнасилования несовершеннолетней
09:59 На пляже "Хилтон" в Тель-Авиве не будет спасателей
09:53 Гальон: "Полиция действует как пятая колонна коррумпированной верхушки"
08:25 В Иерусалиме задержаны арабы, подозреваемые в причастности к массовым беспорядкам
В Израиле

Задержан подозреваемый в шантаже одного из крупных банков страны

время публикации: 14:03 | последнее обновление: 14:03 блог версия для печати

Утром в воскресенье, 20 августа, полиция задержала 32-летнего мужчину, проживающего на севере страны, по подозрению в том, что он шантажировал один из крупных банков в стране, а также другие компании.

Он угрожал, что опубликует данные всех клиентов банка, если не получит от его руководства более миллиона шекелей в виртуальной валюте "Биткойн".

Письма с угрозами были присланы руководству банка еще в июле. Автор посланий является бывшим сотрудников компании, оказывавшей услуги нескольким банкам и госучреждениям.

facebook







  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 20 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017