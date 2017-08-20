После смерти израильтянина МВД распорядилось выслать из страны его супругу

В воскресенье, 20 августа, по 2-му каналу ИТВ был показан сюжет, посвященный Лее Левинштейн, которая после смерти своего супруга по распоряжению министерства внутренних дел должна покинуть Израиль.

2-й канал рассказывает, что в Израиле уже 13 лет живут сын и дочь женщины от первого брака, получившие гражданство по закону о возращении как внуки еврея по отцовской линии.

Сын женщины, Борис, отслужил в ЦАХАЛе, прошел гиюр и в настоящее время учится на вторую степень в Технионе. Его сестра, Галина, также прошла гиюр.

Лея регулярно приезжала в Израиль к детям в гости. Во время одного из таких визитов она познакомилась с израильтянином, Олегом. Между ними вспыхнули чувства, и она осталась в Израиле. На основании сожительства, признанного МВД, Лея получила статус временного жителя и начала процесс получения постоянного статуса. Однако в начале 2017 года ее муж скончался.

Сразу после смерти Олега МВД сообщило Лее о том, что она должна покинуть страну.

В репортаже 2-го канала говорилось, что дети Леи обращались в МВД с просьбой разрешить их матери остаться в Израиле. Они писали в комиссию МВД по гуманитарным вопросам, обращались в канцелярию Арье Дери, но чиновники МВД были непреклонны.

В ответе, полученном 2-м каналом из МВД, говорится, что в соответствии с существующими законами, благодаря которым Лея могла жить в Израиле, теперь она должна выехать из страны. В ответе МВД также говорится, что россиянка всегда сможет приезжать к своим детям в гости.





