Два лесных пожара на севере Израиля: не исключается поджог

В воскресенье, 20 августа, во второй половине дня произошли пожары в парковых зонах Эйн а-Шофет и Тель-Мегидо.

В тушении огня возле Эйн а-Шофет задействованы 13 пожарных расчетов и шесть самолетов пожарной службы. С воздуха были обнаружены семь очагов возгорания.

Полиция и пожарные полагают, что на данном этапе огонь не угрожает жилым постройкам или автомобильным трассам.

Пожарная служба и полиция расследуют причины возгораний. На данном этапе, сообщает Nana10, не исключается вероятность поджога.





