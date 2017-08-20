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Два лесных пожара на севере Израиля: не исключается поджог

время публикации: 18:45 | последнее обновление: 19:05 блог версия для печати фото
Два лесных пожара на севере Израиля: не исключается поджог

В воскресенье, 20 августа, во второй половине дня произошли пожары в парковых зонах Эйн а-Шофет и Тель-Мегидо.

В тушении огня возле Эйн а-Шофет задействованы 13 пожарных расчетов и шесть самолетов пожарной службы. С воздуха были обнаружены семь очагов возгорания.

Полиция и пожарные полагают, что на данном этапе огонь не угрожает жилым постройкам или автомобильным трассам.

Пожарная служба и полиция расследуют причины возгораний. На данном этапе, сообщает Nana10, не исключается вероятность поджога.



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