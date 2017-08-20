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В Израиле

Ави Габай требует предоставить ему право бронировать места в предвыборном списке "Аводы"

время публикации: 11:48 | последнее обновление: 12:14 блог версия для печати фото
Ави Габай требует предоставить ему право бронировать места в предвыборном списке "Аводы"

В воскресенье, 20 августа, глава партии "Авода" Ави Габай опубликовал свои предложения по изменения партийного устава, в том, что касается формирования предвыборного списка партии.

Эти предложения Габай намерен вынести на рассмотрение партийной конференции, которая соберется в сентябре.

Согласно предложениям главы партии "Авода", ему будет предоставлено право бронировать места для четырех кандидатов. При этом не более двух кандидатов будут кооптированы в первую десятку. Третий и четвертый кандидат займут места во второй и третьей десятке предвыборного списка. Глава партии предлагает также отменить автоматическое бронирование места в предвыборном списке для генсека "Аводы".

Напомним, что на прошлой неделе публиковалась информация, согласно которой Ави Габай ведет переговоры с бывшим премьер-министром Эхудом Бараком о возможном бронировании ему места в предвыборном списке партии. И Барак, и Габай отвергали факт подобных переговоров.

Ави Габай предлагает также передать председателю полномочия по непосредственному управлению партией и ее подготовке к выборам. На сегодняшний день эти полномочия находятся в руках генсека "Аводы". "Такие изменения позволят председателю партии реализовать ответственность, которая на него возложена по подготовке партии к выборам с финансовой и организационной точки зрения", - отмечается в документе. Генсеку партии Габай предлагает сфокусироваться на повседневной политической работе, касающейся связи с отделениями партии, ее низовым аппаратом, молодежным крылом и идеологическими кругами.

Ави Габай предлагает внести изменения и в порядок деятельности фракции в Кнессете. Согласно предложению председателя "Аводы", он будет определять личности главы фракции, глав комиссий, а также представителей фракции в комиссиях.

Глава "Аводы" предлагает также продлить период работы постоянно действующей конференции на 18 месяцев после избрания нового главы партии.

Предложения Габая сформированы в документе, получившем название "Инструменты победы". В документе отмечается: "Такие нововведения должны расширить пространство для маневра, необходимого в ходе борьбы за победу на будущих выборах, за привлечение новых слоев населения в партию и в ряды ее сторонников. Необходимо усилить ответственность, прозрачность и подотчетность на всех уровнях партийной деятельности".

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 16 августа 2017 г.
Активисты "Аводы" критикуют Ави Габая за переговоры с Эхудом Бараком
// NEWSru.co.il // В Израиле // 15 августа 2017 г.
"Исраэль а-Йом": Барак ведет переговоры с Габаем о возвращении в политику







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