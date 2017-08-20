Второй канал ИТВ: районы Иерусалима разделили между ультраортодоксами и светскими жителями

В четверг, 20 августа, Ярон Авраам, корреспондент Второго канала ИТВ, сообщил о существовании соглашения между мэром Иерусалима Ниром Баркатом и главами городского раввината, цель которого - разделение районов города между светским, религиозным и ультраортодоксальным населением.

Обе стороны отрицают существование такой договоренности. Однако в репортаже приводятся подробности соглашения. В нем, в частности, оговариваются изменения в сфере школьного образования.

Так, в районе Неве-Яаков планируется поддерживать образование в ультраортодоксальном секторе, а в районах Писгат-Зеэв, а-Гива а-Царфатит поддержку получат светские школы.

Баркат намерен сохранить светский характер района Гиват Мордехай. А вот в районе Байт вэ-Ган для ультраортодоксального населения будут созданы 150 новых классов в школах и 35 групп в детских садах. Образовательные учреждения для ортодоксов будут построены также в районах Рамат Эшколь, Кирьят Йовель, Рамот и Гило.