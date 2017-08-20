Изменена процедура оплаты услуг "Маген Давид Адом". Подробности

С 1 сентября 2017 года изменится процедура оплаты услуг "Маген Давид Адом" для клиентов всех больничных касс.

Ранее пресс-служба МАДА сообщала, что израильтянам больше не придется выступать в роли посредников при оплате услуг амбуланса. После доставки пациента в больницу – счета будут выставляться непосредственно больничной кассе, в которой застрахован израильтянин.

В пресс-службе МАДА корреспонденту NEWSru.co.il уточнили, что новая схема будет работать только в отношении клиентов, имеющих право на оплату "скорой" в соответствии с правилами больничной кассы, в которой клиент застрахован.

В страховых случаях при оплате амбуланса будет меньше бюрократии. Если раньше, после доставки пациента в больницу, МАДА отдавала счет клиенту, который затем должен был передать эту квитанцию на оплату в больничную кассу, то теперь – данные будут напрямую передаваться в больничную кассу, которая возместит службе скорой помощи стоимость услуг.

На вопрос NEWSru.co.il о том, что будет в случае, если больничная касса решит, что клиент не имел права на оплату "скорой", в пресс-службе МАДА сказали, что, по всей видимости, клиент будет вынужден оплатить услуги "скорой" сам.

МАДА и больничные кассы еще не закончили процесс переговоров. В пресс-службе сообщили, что в ближайшие дни будут опубликованы новые правила, в которых также будет описан механизм оплаты "скорой" в нестраховых случаях.

Редакция NEWSru.co.il приносит извинения за неточности, допущенные 18 августа при публикации первого сообщения по теме.