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В Израиле

Кража оружия на базе "Сде Тайман": командир бригады "Гивати" получил выговор

время публикации: 12:48 | последнее обновление: 12:52 блог версия для печати фото
Кража оружия на базе "Сде Тайман": командир бригады "Гивати" получил выговор

В воскресенье, 20 августа, начальник генштаба сделал выговор командиру бригады "Гивати", полковнику Ярону Финкельману в связи с кражей оружия с базы "Сде Тайман" в Западном Негеве.

Еще два офицера получили выговоры от начальника командования Южного военного округа. А командир базы "Сде Тайман" был отстранен от своей должности.

В соответствии с рекомендациями комиссии, расследовавшей кражу, были установлены новые правила найма подрядчиков на базы. Также пройдет особое совещание у заместителя начальника геншатаба, генерала Авива Кохави по поводу усиления охраны баз и бункеров.

Хищение с базы "Сде Тайман" было совершено 26 июня. 28 июня военные, обнаружившие пропажу, уведомили полицию, и началось расследование. По подозрению в причастности к краже были задержаны шестеро подозреваемых.

При задержании и во время обысков в транспортных средствах и квартирах подозреваемых были найдены 11 автоматических винтовок М-16, карабин, два пистолета, бронежилеты, лазерные прицелы, наркотические средства и наличные деньги на сумму около 200 тысяч шекелей.

Двоим жителям Беэр-Шевы и троим жителями местного совета Арара ба-Негев были предъявлены обвинения в краже оружия. Согласно обвинительному заключению, они получили за украденное оружие сотни тысяч шекелей от преступных группировок.

20 июля в результате тайной операции полиции был задержан глава сети, торговавшей оружием, которое было украдено с военной базы "Сде Тайман". Подозреваемый, 20-летний житель поселения Кафр-Кара в Хайфском округе, был обнаружен на конспиративной квартире на севере страны.

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