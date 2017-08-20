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В Израиле

В Пардес-Хане группа хулиганов избила солдат ЦАХАЛа, приняв их за арабов

время публикации: 16:17 | последнее обновление: 16:17 блог версия для печати фото
В Пардес-Хане группа хулиганов избила солдат ЦАХАЛа, приняв их за арабов

Полиция разыскивает хулиганов, избивших двух военнослужащих ЦАХАЛа, находившихся в увольнительной. Военнослужащие были вынуждены обратиться за медицинской помощью в больницу.

Корреспондент Кармела Менаше в эфире радиостанции "Кан Бет" рассказала, что инцидент произошел в субботу, 19 августа, в одном из городских парков. Двое военнослужащих бригады "Кфир" и "Голани" курили кальян, когда их атаковала группа молодых людей.

Нападавшие на солдат хулиганы кричали им: "Вы –арабы!", бросали в них камни, а затем, схватив кальян продолжили бить солдат.

Военнослужащие были доставлен в больницу "Галиль Яффе" с легкими травмами. Отец одного из пострадавших, приехав в больницу за сыном, сообщил о случившемся в полицию.

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