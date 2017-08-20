Прогноз погоды на 20 августа: малооблачно и жарко

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 20 августа, будет маооблачно и жарко. Температура воздуха немного выше среднесезонной. Высокая влажность, душно на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 21-31 градусов, в Тель-Авиве – 25-31, в Хайфе – 24-30, в Эйлате – 29-41. В Беэр-Шеве – 23-36, в Мицпе-Рамоне – 20-33, на побережье Мертвого моря – 31-40, в Ашкелоне – 26-31, в Ариэле – 22-32, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 26-40, на Голанских высотах – 21-36.

Температура воды в Средиземном море – 31 градус, высота волн – 60-120 см. Купание во второй половине дня опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – южный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 40 км/ч).

В понедельник-среду без существенных изменений.