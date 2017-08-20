Житель Рахата предстал перед судом за намерение стать "шахидом"

Прокуратура Южного округа передала в суд обвинительное заключение против жителя Рахата за сообщение в Facebook о том, что он готов стать "шахидом".

36-летний Сами Азлузайл в конце июля написал в интернете: "Возможно, это последняя моя запись в Facebook. Множество сумасшедших мыслей проносятся в моей голове ночами, которые днем заставляют меня терять голову и подталкивают меня к тому, о чем я не буду сожалеть. Возможно, если я останусь в живых, я буду сожалеть об этом, что я что-то сделал неправильно и не смог унести больше жизней. Я сделаю все, чтобы обо мне говорили, как о герое…", - писал Сами Азлузайл, поблагодарив своего отца за поддержку и подписавшись: "Шахид с божьей помощью".

В обвинительном заключении говорится, что Сами Азлузайл упомянул своего отца для того, чтобы доставить ему душевную боль, поскольку он не разделял взглядов сына.

Сами Азлузайл обвиняется в намерении совершить теракт, в оказании сопротивления сотрудникам полиции при задержании.