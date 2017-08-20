На неделю прервано железнодорожное сообщение с севером Израиля

Начиная с утра пятницы, 18 августа, прервано на неделю железнодорожное сообщение между станциями Тель-Авив-Университа и Герцлия.

По сообщению представителей компании "Ракевет Исраэль", сообщение прервано в связи с работами по прокладке коммуникаций для скоростного поезда между Иерусалимом и Тель-Авивом.

Сообщается, что в ближайшую неделю железнодорожное сообщение в северном направлении будет прерываться на станции Тель-Авив-Савидор Мерказ, а в южном направлении – на станции Бейт Йегошуа.

По сообщению "Ракевет Исраэль", пассажирам будут предоставлены специальные шаттлы.