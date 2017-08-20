20 августа 2017 г.
последняя новость: 16:48
Глаголеву убил не рак
В израильской пещере вино льется рекой
Лариса Гузеева об уходе с Первого
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
16:43 Суд обязал Сару Нетаниягу обнародовать данные о ее работе в муниципалитете Иерусалима
16:17 В Пардес-Хане группа хулиганов избила солдат ЦАХАЛа, приняв их за арабов
15:42 Второй канал ИТВ: районы Иерусалима разделили между ультраортодоксами и светскими жителями
14:43 Мени Нафтали и Эльдад Янив освобождены из-под стражи
14:03 Задержан подозреваемый в шантаже одного из крупных банков страны
13:10 Грузовик врезался в резервуар с газом Кфар-Сабе
12:48 Кража оружия на базе "Сде Тайман": командир бригады "Гивати" получил выговор
11:48 Ави Габай требует предоставить ему право бронировать места в предвыборном списке "Аводы"
11:20 Затруднено движение на трассах №2 и № 4
10:59 В Нетании задержан араб, подозреваемый в подготовке теракта
В Израиле

Суд обязал Сару Нетаниягу обнародовать данные о ее работе в муниципалитете Иерусалима

время публикации: 16:43 | последнее обновление: 16:43 блог версия для печати фото
Суд обязал Сару Нетаниягу обнародовать данные о ее работе в муниципалитете Иерусалима

Окружной суд Иерусалима по просьбе журналиста Бен Каспита обязал Сару Нетаниягу, супругу главы правительства, обнародовать данные, касающиеся ее работы в муниципалитете Иерусалима.

Судья Арнон Дарель постановил, что в течение 30 дней мэрия Иерусалима и Сара Нетаниягу обязаны передать истцу информацию о том, когда Сара Нетаниягу приступила к работе, описание ее служебных обязанностей, размер ее ставки и количество рабочих часов. Данные касаются года, предшествующего подаче иска в суд.

В своем иске Бен Каспит указывал, что Сара Нетаниягу работает школьным психологом в одной из начальных школ Иерусалима. О чем, в частности, сообщалось в Facebook Биньямина Нетаниягу и на сайте канцелярии главы правительства. Журналист полагает, что статус супруги главы правительства и то, что она получает зарплату из городского бюджета, объясняют общественный интерес к занятости Сары Нетаниягу.

Судья Арнон Дарель согласился с доводами, приведенными Беном Каспитом, и постановил, что данные, касающиеся работы Сары Нетаниягу должны быть обнародованы даже если она считает, что это является нарушением права на частную жизнь.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 10 августа 2017 г.
Вечер Битана и Нетаниягу. Комментарий
// NEWSru.co.il // В Израиле // 7 августа 2017 г.
Минюст опроверг информацию, что принято решение передать дело Сары Нетаниягу в суд
// NEWSru.co.il // В Израиле // 2 августа 2017 г.
Завершился допрос Сары Нетаниягу следователями ЛАХАВ-433
// NEWSru.co.il // В Израиле // 2 августа 2017 г.
2 августа полиция вновь допросит Сару Нетаниягу
// NEWSru.co.il // В Израиле // 29 июля 2017 г.
Жительницу Иерусалима возмутило поведение сына премьер-министра и его собаки
// NEWSru.co.il // В Израиле // 11 июля 2017 г.
БАГАЦ отклонил апелляцию Сары Нетаниягу







  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 20 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017