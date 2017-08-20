Суд обязал Сару Нетаниягу обнародовать данные о ее работе в муниципалитете Иерусалима

Окружной суд Иерусалима по просьбе журналиста Бен Каспита обязал Сару Нетаниягу, супругу главы правительства, обнародовать данные, касающиеся ее работы в муниципалитете Иерусалима.

Судья Арнон Дарель постановил, что в течение 30 дней мэрия Иерусалима и Сара Нетаниягу обязаны передать истцу информацию о том, когда Сара Нетаниягу приступила к работе, описание ее служебных обязанностей, размер ее ставки и количество рабочих часов. Данные касаются года, предшествующего подаче иска в суд.

В своем иске Бен Каспит указывал, что Сара Нетаниягу работает школьным психологом в одной из начальных школ Иерусалима. О чем, в частности, сообщалось в Facebook Биньямина Нетаниягу и на сайте канцелярии главы правительства. Журналист полагает, что статус супруги главы правительства и то, что она получает зарплату из городского бюджета, объясняют общественный интерес к занятости Сары Нетаниягу.

Судья Арнон Дарель согласился с доводами, приведенными Беном Каспитом, и постановил, что данные, касающиеся работы Сары Нетаниягу должны быть обнародованы даже если она считает, что это является нарушением права на частную жизнь.