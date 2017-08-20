Память Собибора: выступление Захаровой и молчание "Яд ва-Шема"

Выступление официального представителя российского МИДа Марии Захаровой в эфире телеканала "Россия 1", во время которого она обвинила Израиль в "предательстве", вызвало резко негативный отклик со стороны многих русскоязычных израильтян.

Напомним, что это обвинение прозвучало в связи с поддержкой израильским представителем позиции Польши, согласно которой Россия не должна участвовать в проекте обновления мемориала в бывшем концлагере Собибор.

Заявление Захаровой прозвучало вскоре после того, как посол Израиля в Москве Гари Корен и директор первого евроазиатского отдела МИД Израиля Яков Ливне разъяснили, что израильский МИД поддерживает участие России в комитете по реконструкции музея "Собибор". Она подчернула, что высказывает свое личное мнение, но при этом выступала на государственном ТВ в качестве представителя внешнеполитического ведомства, а не частного лица.

Несмотря на оскорбительный тон заявления Захаровой, парадоксальным образом, ее выступление может помочь сдвинуть с мертвой точки израильскую инициативу по увековечиванию памяти руководителя восстания в концлагере Собибор Александра Печерского и других участников этих героических и трагических событий.

Следует признать, что в Израиле об офицере Красной армии Александре Ароновиче Печерском за пределами русскоязычной общины знают немногие. Между тем, речь идет о руководителе единственного в истории успешного восстания в нацистском концлагере, благодаря действиям которого было спасено множество жизней.

С недавних пор есть улица Печерского в Цфате, но нет ни одного монумента в его честь (если не считать уже демонтированного памятника в доме, где жил один из ветеранов восстания в Собиборе), он не получил никакой израильской награды ни при жизни, ни посмертно, в школьной программе нет упоминания о Собиборском восстании, а в экспозиции мемориального комплекса "Яд ва-Шем" ничего не говорится не только о самом Печерском, но и о восстании в концлагере. Несмотря на просьбы представителей фонда Печерского, руководство "Яд ва-Шем" упорно отказывается не только проводить какие-либо мероприятия 14 октября, в годовщину Собиборского восстания, вносить изменения в свою экспозицию, но даже не соглашается на публикацию напоминаний об этом событии на своем официальном сайте.

По мнению руководителя фонда памяти А.Печерского Ильи Васильева, в прошлом советника Юлия Эдельштейна, это может быть связано с тем, что руководство "Яд ва-Шема" уделяет значительно большее внимание теме трагедии Холокоста, чем теме еврейского сопротивления и героизма, его вклада в победу над нацизмом – одной из вех которой было Собиборское восстание. Он также обратил внимание на тот факт, что в международном комитете, отказавшем России в участии в проекте по перестройке мемориала "Собибор", Израиль представляет Авнер Шалев, генерал запаса, многолетний председатель совета директоров мемориала "Яд ва-Шем".

Илья Васильев отметил, что в нынешней экспозиции польского мемориала "Собибор" также нет упоминания о Печерском. "После того, как по приказу Гиммлера лагерь был закрыт (в 1943 году), все было уничтожено и перепахано, там функционировал детский сад. Потом, в 1965 году, создали мемориал, где вообще не упоминалось о восстании. В 1993 году поляки переделали мемориал, и там появилось упоминание о восстании, но без упоминания имени Печерского, без упоминания о том, что костяк восставших составляли советские военнопленные. Самое возмутительное, что в мемориале было восемь каменных табличек на разных языках, включая иврит и идиш, но не было таблички на русском языке. Хотя восставшие между собой разговаривали именно на русском", – рассказывает он.

Археологи Йорам Хайми (Израиль) и Войцех Мазурек (Польша), которые ведут раскопки на территории Собибора, пришли к выводу, что новый мемориал строят на костях – на месте, где сжигали в ямах убитых узников концлагеря, планируется установить бетонную рампу, что делает невозможном в будущем проводить на этот месте какие-либо археологические изыскания. Несмотря на это, руководитель "Яд ва-Шема" поддерживает данный проект.

В 2013 году Илья Васильев сумел добиться того, что Александр Печерский посмертно был награжден "Орденом Заслуг перед республикой Польша". Тогда же был поднят вопрос о необходимости изменения экспозиции в мемориале "Собибор", и поляки согласились пригласить Россию присоединиться к проекту по реконструкции мемориала. По мнению Васильева, недавнее решение об отказе от помощи российских представителей может иметь негативные последствия с точки зрения объективности и полноты подачи материалов в экспозиии.

Васильев напоминает, что в России в 2013 году было выпущено два фильма, посвященных восстанию в Собиборе, эта тема внесена в школьную программу. Кроме того, в Ростове-на-Дону (где Печерский жил после войны) появилась улица его имени, и вскоре улица Печерского должна появиться в Москве. Планируется выставка в Музее Великой отечественной войны, посвященная его подвигу. В 2015 году Почта России по инициативе членов Фонда выпустила марку, посвященную Собибору. "Этого недостаточно, но все-таки намного больше, чем в Израиле, где не сделано почти ничего", – вынужден констатировать руководитель фонда Печерского.

В настоящий момент готовятся к печати книги "Александр Печерский: прорыв в бессмертие" на белорусском, немецком языках и иврите. К юбилею восстания в 2018 года выйдет художественный фильм о восстании с Константином Хабенским в главной роли.

Как правопреемница СССР Россия осталась в долгу у Печерского: ведь после побега из Собибора и участия в партизанском движении на территории Белоруссии он был арестован советскими властями и отправлен в штурмовой стрелковый батальон (разновидность штрафбата), был ранен и комиссован по инвалидности. В 1948-м, когда началась охота на "космополитов", еврей Печерский остался без работы и пять лет был вынужден жить на иждивении жены. В 1949-м было аннулировано решение о награждении его орденом Отечественной войны II степени. Герой войны Печерский при жизни не был признан героем, он умер в 1990 году.

В 2012 году во время личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным тогдашний министр информации Израиля Юлий Эдельштейн поднимал вопрос о награждении руководителя восстания Печерского (посмертно) званием Героя России, а трех здравствовавших тогда участников восстания – другими наградами. Повторно, в 2013 году, с такой же просьбой к Путину обращался историк и телеведущий Николай Сванидзе. Решение о награждении обсуждалось на уровне администрации президента РФ. В 2016 году Печерский был посмертно награжден российским Орденом мужества, награду Путин вручил его внучке.

На сегодняшний день живы два ветерана восстания в Собиборе, один из них живет в Израиле, другой – в Киеве. Эти люди, как и многие другие ветераны, считают, что еврейское государство должно помнить не только о подавленном нацистами восстании в Варшавском гетто и его руководителе Мордехае Анилевиче (именем котором названо множество улиц в различных городах страны), но и о подвиге тех, кто вместе с Александром Печерским сумел совершить побег из Собибора, осуществив восстание, последствием которого стала ликвидация одной из "фабрик смерти".

Редакция NEWSru.co.il обратилась за комментариями к руководству "Яд ва-Шем". На момент публикации официальные представили мемориального комплекса не пояснили свою позицию по увековечиванию памяти о восстании в Собиборе.





