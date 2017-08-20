Гальон: "Полиция действует как пятая колонна коррумпированной верхушки"

Запрет на проведение демонстраций возле дома юридического советника правительства, а также задержание адвоката Эльдада Янива и Мени Нафтали, вызвали резкие реакции израильских политиков.

Глава партии МЕРЕЦ Заава Гальон заявила: "В Петах-Тикве полиция действовала как пятая колонна коррумпированной верхушки: вместо того, чтобы бороться с коррупцией, она блокировала попытку протестовать против нее". По утверждению Гальон, полиция не имела оснований для задержания Мени Нафтали и Эльдада Янива. "В полиции забыли, что задача правоохранительных органов не только обеспечивать общественный порядок, но и позволять гражданам реализовывать их демократические права", - сказала лидер МЕРЕЦ.

В свою очередь из "Ликуда" передали: "Для того, чтобы еще раз пнуть правительство во главе с Нетаниягу, левые готовы представить Мени Нафтали честным человеком, носителем высоких ценностей. В этом нет ничего нового, перед последними выборами Нафтали уже принимал участие в агитации левых партий. На самом же деле, как следует из документов, поданных в суд, речь идет о человеке, который сознательно лгал, а также был уличен в серии правонарушений".

Напомним, что 19 августа полиция задержала Эльдада Янива и Мени Нафтали, которые пытались организовать демонстрацию возле дома юридического советника правительства Авихая Мандельблита. Они отказались подписать документ о согласии освободиться при ограничительных условиях, одним из которых являлось обязательство на протяжении десяти дней не появляться в Петах-Тикве.

21 августа БАГАЦ примет решение по апелляции, поданной против запрета на проведение демонстраций возле дома юридического советника правительства.