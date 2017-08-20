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В Израиле

Мени Нафтали и Эльдад Янив освобождены из-под стражи

время публикации: 14:43 | последнее обновление: 14:43 блог версия для печати фото
Мени Нафтали и Эльдад Янив освобождены из-под стражи

В воскресенье, 20 августа, мировой суд в Петах-Тикве освободил Эльдада Янива и Мени Нафтали без ограничительных условий и не под залог.

В решении суда говорится, что в ближайшие пять дней они не будут "призывать в интернете или другим способом к организации незаконных демонстраций".

Напомним, что накануне Янив и Нафтали были задержаны неподалеку от дома юридического советника правительства Авихая Мандельблита. Они призывали к проведению там незаконной демонстрации, несмотря на запрет полиции и Верховного суда.

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