НДИ опровергла сообщение о намерении партии "положить конец обряду обрезания"

Вечером в понедельник, 19 августа, неизвестные активисты опубликовали в социальной сети Facebook сообщение от имени главы НДИ Авигдора Либермана с обещанием "положить конец варварскому обычаю под названием обрезание".

"На дворе 2019 год, а моэль все еще считается профессией, и харедим так зарабатывают деньги. Довольно!" – говорилось в сообщении, которое вызвало многочисленные отклики.

Из пресс-службы НДИ редакции NEWSru.co.il по этому поводу заявили следующее: "Мы считаем своим долгом прояснить, что сообщение, опубликованное в социальных сетях, о том, что НДИ "положит конец обряду обрезания", является ложным. Мы в партии НДИ выступаем за еврейскую традицию, но против религиозного принуждения. Партия "Наш дом Израиль" будет всеми силами бороться с распространением ложной информации и фейк-ньюз. В ближайшие часы партия намерена обратиться в полицию с официальной жалобой против распространителей данного пасквиля".





