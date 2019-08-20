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В Израиле

НДИ и "Кахоль Лаван" подписали соглашение об остаточных голосах

время публикации: 12:36 | последнее обновление: 13:19 блог версия для печати фото
Яир Лапид и Авигдор Либерман
НДИ и "Кахоль Лаван" подписали соглашение об остаточных голосах
Биньямин Нетаниягу

Во вторник, 20 августа, партии "Наш дом Израиль" и "Кахоль Лаван" подписали соглашение о так называемых остаточных голосах.

Напомним, что, в соответствии с действующим законодательством, партии имеют право заключать соглашения, которые при подсчете голосов могут принести одной из них дополнительный мандат. Соглашение действует лишь в том случае, если обе партии, подписавшие его, преодолели электоральный барьер.

Сразу после подписания этого соглашения в штабе "Ликуда" заявили: "Тайное стало явным. После того, как Либерман заявил, что порекомендует Ганца и Лапида на пост премьер-министра, он подписал с ними соглашение об остаточных голосах. Тот, кто хочет видеть Нетаниягу на посту премьер-министра, обязан голосовать за "Ликуд"".

В свою очередь, пресс-служба НДИ распространила следующее заявление: "Соглашение об остаточных голосах – это исключительно техническое действие. На прошлых выборах мы подписали соглашение с партией "А-Ямин а-Хадаш", и она не прошла электоральный барьер. На выборах 1999 года мы подписали соглашение с Амиром Перецем и получили дополнительный мандат. Сейчас у нас не было иной технической возможности, и мы не готовы рисковать мандатами, которые можно приобрести благодаря соглашению. Те, кто решили капитулировать перед террором из Газы и платить рэкетирам ХАМАСа, те, кто молча взирают на тяжелейший удар, который наносится по израильскому фактору сдерживания, не имеют права говорить от имени правых и не являются более частью национального лагеря в Израиле".



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