"Шайетет 13" и американский спецназ провели совместные учения. ВИДЕО

В минувшую среду, 14 августа, завершились совместные американо-израильские военно-морские учения под кодовым названием Noble Rose. Учения проходили у побережья Хайфы.

В учениях принимали участие бойцы 13-й флотилии (морской спецназ) ЦАХАЛа и спецназ армии США. В ходе учений отрабатывался захват торгового судна, перевозившего оружие и взрывоопасные вещества, а также эвакуация военнослужащих из тыла врага.

В частности, израильские и американские бойцы отрабатывали высадку с вертолетов на борт корабля, а также использование новейшего вооружения и технологий.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что целью учений было укрепление сотрудничества и обмен опытом между силами специального назначения Израиля и США.