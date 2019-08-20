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20 августа 2019 г.
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В Израиле

"Шайетет 13" и американский спецназ провели совместные учения. ВИДЕО

время публикации: 18:47 | последнее обновление: 20:02 блог версия для печати фото
"Шайетет 13" и американский спецназ провели совместные учения
"Шайетет 13" и американский спецназ провели совместные учения
"Шайетет 13" и американский спецназ провели совместные учения
ВСЕ ФОТО

В минувшую среду, 14 августа, завершились совместные американо-израильские военно-морские учения под кодовым названием Noble Rose. Учения проходили у побережья Хайфы.

В учениях принимали участие бойцы 13-й флотилии (морской спецназ) ЦАХАЛа и спецназ армии США. В ходе учений отрабатывался захват торгового судна, перевозившего оружие и взрывоопасные вещества, а также эвакуация военнослужащих из тыла врага.

В частности, израильские и американские бойцы отрабатывали высадку с вертолетов на борт корабля, а также использование новейшего вооружения и технологий.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что целью учений было укрепление сотрудничества и обмен опытом между силами специального назначения Израиля и США.

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