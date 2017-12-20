Давид Битан подал в отставку с поста главы правительственной коалиции

В среду, 20 декабря, депутат Кнессета Давид Битан ("Ликуд") объявил о решении покинуть должность главы правительственной коалиции.

Битан сообщил, что направил соответствующее письмо премьер-министру Биньямину Нетаниягу. "Я поблагодарил главу правительства за оказанное мне доверие и попросил освободить меня от должности от главы коалиции", - говорится в заявлении, распространенном депутатом.

Решение об отставке принято Давидом Битаном на фоне ведущегося в отношении него расследования по делу 1803 о коррупции в муниципалитете Ришон ле-Циона.

На данном этапе он останется депутатом Кнессета от "Ликуда".

Наиболее вероятным преемником Давида Битана на должности главы коалиции СМИ называли главу организационной комиссии Кнессета депутата Йоава Киша, а также упоминались имена депутатов Мики Зоара и Орена Хазана.

Однако ни один из этих прогнозов не оправдался. Радиостанция "Кан Бет" передала, что глава правительства назначил на освободившуюся должность депутата "Ликуда" Давида Амсалема.

Радиостанция "Кан Бет" передавала, что Битан подозревается в получении многомиллионной взятки от главы организованной преступной группировки и в ряде других нарушений, относящихся к периоду его пребывания на посту заместителя мэра Ришон ле-Циона.





