Террористы ХАМАС планировали похищение Иегуды Глика и пресс-секретаря ЦАХАЛа

В среду, 20 декабря, из обвинительного заключения, подготовленного против Муаэда Аштайи, стали известны дополнительные подробности теракта, который террористы ХАМАС планировали совершить в Самарии в дни праздника Ханука.

Из обвинительного заключения следует, что стоявший во главе террористической ячейки Муаэд Аштайя изначально планировал похищение и убийство депутата Кнессета Йегуды Глика или главы арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа майора Авихая Адраи.

Террористы начали сбор информации о предполагаемых жертвах и установили за ними наблюдением. Однако поняв, что осуществить этот план крайне сложно, Муаэд Аштайя от него отказался, решив ограничиться похищением поселенца или солдата на одной из автобусных остановок в Самарии.

Информация о задержании членов террористической ячейки, жителей деревни Тель в окрестностях Шхема, была разрешена к публикации неделю назад. Как сообщили из общей службы безопасности, ячейка состояла из трех террористов. Главой ячейки был Муаэд Аштайя, 1991 года рождения. Он инициировал совершение теракта, приобрел технические средства, а также завербовал двух других участников ячейки, Мухаммада Рамадана и Ахмада Рамадана, также жителей деревни Тель (оба 1998 года рождения). Все трое террористов являются активистами организации ХАМАС, и в ходе подготовки теракта они поддерживали контакты с представителем штаба боевого крыла ХАМАС в Газе. Из сектора поступали финансовые средства, а также практические указания по подготовке к совершению теракта.

В ходе подготовки к совершению теракта боевики собирали информацию о передвижении автомобилей и порядке ожидания автобусов и попутных машин на остановках в Самарии. Террористы планировали переодеться в поселенцев, и усыпив таким образом бдительность своей жертвы, уговорить ее сесть к ним в автомобиль. Глава группировки взял на себя поиск жилого помещения в районе Шхема, где можно было бы удерживать заложника в период переговоров.





