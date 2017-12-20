18+
20 декабря 2017 г.
последняя новость: 22:26
Отказ от стейка изменит климат
Гузеева удивила поклонников
Смартфоны опасны для здоровья
Рождественский творожный штоллен
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
22:26 Внимание, розыск: пропал 82-летний Эдуард Хайман из Реховота
21:16 В Рамалле российские журналисты засняли "Санту", атакующего израильтян
20:38 В Кнессете опасаются, что новые инструкции ЦАХАЛа помешают репатриации врачей
19:36 Недалеко от Кирьят-Аты автомобиль сбил пешехода
19:03 Продлен срок ареста 16-летней арабки, подозреваемой в нападении на солдат ЦАХАЛа
18:45 СМИ: Израиль предложил помощь беженцам из Мьянмы
17:56 Террористы ХАМАС планировали похищение Иегуды Глика и пресс-секретаря ЦАХАЛа
17:33 Годовалый ребенок получил тяжелые травмы при падении коляски с лестницы
16:56 На пост главы коалиции назначен депутат от "Ликуда" Давид Амсалем
16:45 Предотвращен теракт возле Пещеры Праотцев в Хевроне
гЮЦПСГЙЮ...
В Израиле

Террористы ХАМАС планировали похищение Иегуды Глика и пресс-секретаря ЦАХАЛа

время публикации: 17:56 | последнее обновление: 18:20 блог версия для печати фото
Террористы ХАМАС планировали похищение Иегуды Глика и пресс-секретаря ЦАХАЛа
Террористы ХАМАС планировали похищение Иегуды Глика и пресс-секретаря ЦАХАЛа
Террористы ХАМАС планировали похищение Иегуды Глика и пресс-секретаря ЦАХАЛа

В среду, 20 декабря, из обвинительного заключения, подготовленного против Муаэда Аштайи, стали известны дополнительные подробности теракта, который террористы ХАМАС планировали совершить в Самарии в дни праздника Ханука.

Из обвинительного заключения следует, что стоявший во главе террористической ячейки Муаэд Аштайя изначально планировал похищение и убийство депутата Кнессета Йегуды Глика или главы арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа майора Авихая Адраи.

Террористы начали сбор информации о предполагаемых жертвах и установили за ними наблюдением. Однако поняв, что осуществить этот план крайне сложно, Муаэд Аштайя от него отказался, решив ограничиться похищением поселенца или солдата на одной из автобусных остановок в Самарии.

Информация о задержании членов террористической ячейки, жителей деревни Тель в окрестностях Шхема, была разрешена к публикации неделю назад. Как сообщили из общей службы безопасности, ячейка состояла из трех террористов. Главой ячейки был Муаэд Аштайя, 1991 года рождения. Он инициировал совершение теракта, приобрел технические средства, а также завербовал двух других участников ячейки, Мухаммада Рамадана и Ахмада Рамадана, также жителей деревни Тель (оба 1998 года рождения). Все трое террористов являются активистами организации ХАМАС, и в ходе подготовки теракта они поддерживали контакты с представителем штаба боевого крыла ХАМАС в Газе. Из сектора поступали финансовые средства, а также практические указания по подготовке к совершению теракта.

В ходе подготовки к совершению теракта боевики собирали информацию о передвижении автомобилей и порядке ожидания автобусов и попутных машин на остановках в Самарии. Террористы планировали переодеться в поселенцев, и усыпив таким образом бдительность своей жертвы, уговорить ее сесть к ним в автомобиль. Глава группировки взял на себя поиск жилого помещения в районе Шхема, где можно было бы удерживать заложника в период переговоров.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 13 декабря 2017 г.
Предотвращено похищение израильтян террористами ХАМАС







  Rating@Mail.ru  
Среда, 20 декабря 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017