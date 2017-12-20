Айелет Шакед: "Мы используем все рычаги давления, чтобы утвердить закон, регулирующий полномочия БАГАЦа"

19 декабря был опубликован текст проекта Основного закона о законодательстве. Этот законопроект инициирован партией "Байт Иегуди", и главной его составляющей является ограничение права БАГАЦа отменять законы, утвержденные Кнессетом.

Помимо этого, в законопроекте оговаривается право Кнессета вторично утверждать законы, отмененные БАГАЦем. За комментарием по поводу законопроекта и перспектив его утверждения редакция NEWSru.co.il обратилась к министру юстиции Айелет Шакед.

"Этот закон впервые регулирует отношения между законодательной и судебной властью. Сегодня все время говорят о полномочиях суда отменять законы Кнессета. Законопроект, который мы инициировали, не просто регулирует этот вопрос. Он ограждает Основные законы и их ответвления от опасности быть отмененными БАГАЦем. Всем очевидно, что Основные законы не должны находиться в поле судебной критики", - сказала министр юстиции.

Главная дискуссия по поводу законопроекта развернулась вокруг вопроса о числе депутатов, необходимом для переголосования закона, забракованного БАГАЦем. Согласно тексту законопроекта, для этого потребуется 61 депутатский мандат. "Это главный дискуссионный вопрос, но я полагаю, что большинство в 61 голос, отражающее соотношение сил в Кнессете, является достаточным", - сказала министр Шакед. Ранее радиостанция "Кан Бет" сообщала, что авторы законопроекта будут готовы пойти на компромисс и согласиться на большинство в 65 мандатов. "Это сообщение не соответствует действительности. Сформировать большинство в 65 мандатов крайне непросто, и в этом нет реального смысла. Большинство в 61 мандат дает легитимацию повторному голосованию. Это не случайное большинство", - сказала Айелет Шакед.

Она отвергла критику тех, кто назвали данный законопроект "фэйк-революцией" и обвинили министра юстиции в готовности к чрезмерным компромиссам. "Проще всего добиваться невозможного и плакаться, что ничего не меняется. Те, кто сегодня меня критикуют, предлагают добиваться полной отмены юридической революции, провозглашенной бывшим главой Верховного суда Ааароном Бараком более двух десятилетий назад. Этого не произойдет. Но в рамках существующей ситуации можно многое менять. Тот факт, что решение об отмене законов может быть принято лишь двумя третями судейской коллегии, состоящей из девяти судей, это огромные изменения. Да, законопроект впервые дает суду право отменять законы. Но это право крайне ограничено, и суду будет не так просто им воспользоваться. Добавьте к этому назначение более консервативных судей в БАГАЦ, которое мне удалось провести, и станет ясно, что мы говорим о реальных, а не мнимых изменениях. Я согласна, закон компромиссный, но это хороший компромисс. Тот, кто говорит – "все или ничего", останется без всего", - сказала Айелет Шакед.

Министр юстиции добавила, что процесс утверждения закона будет долгим и непростым. "Речь идет об Основном законе, который согласно коалиционным соглашениям, может быть утвержден лишь с согласия всех фракций коалиции. В настоящий момент партия "Кулану" категорически возражает против утверждения этого законопроекта". Отметим, что перед началом нынешней сессии Кнессета глава фракции "Кулану" Рои Фолькман заявил в беседе с корреспондентом NEWSru.co.il, что его фракция не допустит вынесения этого закона на рассмотрение.

"Мы будем настаивать на утверждении этого закона, но потребуется время для того, чтобы добиться согласия коалиционных партнеров. Будут вестись переговоры, в ходе которых мы задействуем все имеющиеся в нашем распоряжении рычаги давления для того, чтобы законопроект был утвержден". Отвечая на вопрос об отношении премьер-министра Биньямина Нетаниягу к данному законопроекту, Айелет Шакед заявила: "Я не говорила с ним об этом, но полагаю, что он поддерживает законопроект". Она назвала "глупостью" утверждения о том, что данный законопроект противоречит Основному закону о судебной деятельности, а значит необходимо большинство в 85 депутатов для изменения уже принятого закона.

Несколько месяцев назад была опубликована информация о том, что министр юстиции изменила свое отношение к вопросу о возможном разделении функций юридического советника правительства. "Это была еще одна новость из серии фэйк-ньюз. Я не меняла своего отношения, только сказала, что после глубокого изучения вопроса пришла к выводу о том, что есть не только недостатки, но и преимущества. Как бы то ни было, премьер-министр однозначно против разделения функций юридического советника, что делает всю дискуссию нерелевантной. Я не трачу время на пустые обсуждения".





