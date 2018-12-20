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В Израиле

Из израильских тюрем досрочно освобождают почти 1000 заключенных, в том числе педофилов

время публикации: 07:52 | последнее обновление: 08:19 блог версия для печати фото
Из израильских тюрем досрочно освобождают почти 1000 заключенных, в том числе педофилов
Из израильских тюрем досрочно освобождают почти 1000 заключенных, в том числе педофилов
Из израильских тюрем досрочно освобождают почти 1000 заключенных, в том числе педофилов

В четверг, 20 декабря, из израильских тюрем будут досрочно освобождены 957 заключенных. Согласно опубликованной информации, среди освобождаемых 47 осужденных за сексуальные преступления в том числе в отношении детей, а также лица, совершавшие акты насилия в семье. 238 женщин получили сообщения о том, что осужденные за насилие над ними выходят на свободу.

Среди освобождаемых более 100 палестинских арабов, которые вернутся на территорию автономии. Двое амнистированных – жители сектора Газы. Эти досрочно освобождаемые заключенные не совершали преступлений против безопасности государства.

Решение о досрочном освобождении лиц, осужденных за уголовные преступления, принято в связи с вердиктом БАГАЦа, определившим условия содержания заключенных. В частности, Высший суд справедливости потребовал увеличить площадь, предоставляемую осужденным в камерах. После этого вердикта Служба охраны тюрем разработала программу реабилитации заключенных на свободе.

В соответствии с принятым планом, досрочному освобождению подлежат лица, оставшийся срок заключения которых не превышает четыре года, или получившие право на условно-досрочное освобождение. В Службе охраны тюрем отмечают, что срок заключения некоторых осужденных сокращен на 30 месяцев.

Освобожденные продолжат отбывать наказание на общественных работах. В рамках плана по уменьшению числа заключенных, находящихся в тюрьмах, ШАБАС рекомендует направлять на общественные работы осужденных на девять месяцев тюрьмы. На сегодняшний день максимальный срок заключения, который можно заменить общественными работами, составляет шесть месяцев.

В Управлении по реабилитации заключенных резко критикуют план ШАБАСа, а также решение об освобождении заключенных. Газета "Гаарец" цитирует слова высокопоставленного представителя Управления, заявившего, что 90% освобождаемых или не завершили процесс реабилитации, или вовсе не имеют реабилитационной программы. Источники в Управлении полагают, что не менее 50% амнистированных вернутся к противозаконной деятельности.

Напомним, что в 2009 году БАГАЦ отменил утвержденный Кнессетом закон об открытии в Израиле частных тюрем.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 19 ноября 2009 г.
БАГАЦ запретил открывать в Израиле частную тюрьму





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