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В Израиле

ЦАХАЛ приступил к работам по нейтрализации туннелей "Хизбаллы". ВИДЕО

время публикации: 17:29 | последнее обновление: 21:14 блог версия для печати фото
ЦАХАЛ приступил к работам по нейтрализации туннелей "Хизбаллы"
ЦАХАЛ приступил к работам по нейтрализации туннелей "Хизбаллы"
ЦАХАЛ приступил к работам по нейтрализации туннелей "Хизбаллы"
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В четверг, 20 декабря, израильские СМИ сообщили, что силы ЦАХАЛа приступили к работам по нейтрализации туннелей "Хизбаллы", обнаруженных на границе с Ливаном.

Взрывы на границе с Ливаном. Комментарии ЦАХАЛа

Радиостанция "Кан Бет" со ссылкой на местных жителей передала, что ЦАХАЛ проводит работы по "закупориванию" туннелей.

Пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила, что операция "Северный щит" вступила в новую стадию. Началась нейтрализация и уничтожение наступательных туннелей "Хизбаллы".

В сообщении говорится, что на этом этапе будут применяться различные средства и методы для того, чтобы вывести туннели из строя и сделать невозможным их дальнейшее использование террористической организацией "Хизбалла".

При этом пресс-служба Армии обороны Израиля подчеркнула, что ответственность за строительство туннелей Израиль возлагает на правительства Ливана.

ЦАХАЛ также обратилась к ливанским гражданам с требованием не приближаться к туннелям и не пытаться спускаться в них, так как это опасно.

"Сообщения о нейтрализации туннелей будут переданы главам местным советов и жителям населенных пунктов, которых это напрямую касается", - говорится в сообщении ЦАХАЛа.

Несколькими часами ранее глава правительства Биньямин Нетаниягу в своем блоге на "твиттер" написал: "Мы продолжаем нейтрализовывать туннели террора. В настоящий момент мы используем специальную технологию для этих целей".



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