ЦАХАЛ приступил к работам по нейтрализации туннелей "Хизбаллы". ВИДЕО

В четверг, 20 декабря, израильские СМИ сообщили, что силы ЦАХАЛа приступили к работам по нейтрализации туннелей "Хизбаллы", обнаруженных на границе с Ливаном.

Взрывы на границе с Ливаном. Комментарии ЦАХАЛа



Радиостанция "Кан Бет" со ссылкой на местных жителей передала, что ЦАХАЛ проводит работы по "закупориванию" туннелей.

Пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила, что операция "Северный щит" вступила в новую стадию. Началась нейтрализация и уничтожение наступательных туннелей "Хизбаллы".

В сообщении говорится, что на этом этапе будут применяться различные средства и методы для того, чтобы вывести туннели из строя и сделать невозможным их дальнейшее использование террористической организацией "Хизбалла".

При этом пресс-служба Армии обороны Израиля подчеркнула, что ответственность за строительство туннелей Израиль возлагает на правительства Ливана.

ЦАХАЛ также обратилась к ливанским гражданам с требованием не приближаться к туннелям и не пытаться спускаться в них, так как это опасно.

"Сообщения о нейтрализации туннелей будут переданы главам местным советов и жителям населенных пунктов, которых это напрямую касается", - говорится в сообщении ЦАХАЛа.

Несколькими часами ранее глава правительства Биньямин Нетаниягу в своем блоге на "твиттер" написал: "Мы продолжаем нейтрализовывать туннели террора. В настоящий момент мы используем специальную технологию для этих целей".





