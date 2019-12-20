Нетаниягу, Саар, праймериз в "Ликуде" и партии двух флангов. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает еженедельную публикацию обзоров политической ситуации, которые в предвыборный период готовит журналист Габи Вольфсон. Планируем публиковать эти обзоры по пятницам – до формирования коалиции.

Вечером 16 декабря в зале с романтическим названием "Эрмитаж" в Ор Иегуде звучал джингл "Ликуда". Эта бесхитростная песенка под запоминающуюся мелодию (הליכוד זה נכון) впервые появилась в 1992 году, и с тех пор звучит на всех сколько-нибудь значимых мероприятиях партии. На сей раз особенность ситуации заключалась в том, что на мероприятии не было главы "Ликуда". Напротив, там собрались люди, главной целью которых является отстранить Биньямина Нетаниягу от руководства партией и усадить в его кресло Гидеона Саара.

Открытие кампейна Саара на пост главы партии получилось впечатляющим. Более тысячи человек собрались в зале, причем явились не только естественные сторонники Саара, но и те, кто не декларировал, что поддерживает его кандидатуру. "Я пришел, потому что уважаю Гидеона, а о том, за кого я голосую, мы поговорим перед 26 декабря", – сказал глава ЦК "Ликуда" Хаим Кац.

Простые активисты были заняты тем, что убеждали себя, друг друга и журналистов, что Саар имеет реальные шансы на победу. "Посмотри вокруг, почувствуй атмосферу. Биби отличный премьер-министр, мы его любим, но он кончился", – сказал мне Шахар, активист "Ликуда" из Нетании. В окружении Гидеона Саара отдают себе отчет в том, что, если карьера Нетаниягу и близится к финишу, последняя точка вряд ли будет поставлена 26 декабря. Одного драйва активистов для победы мало, и смена лидера "Ликуда" 26 декабря стала бы одной из крупнейших сенсаций в истории израильской политики.

"Интересно, эти люди понимают, что 26 числа не преодолеют отметки в 20% голосов", – сказал сторонник Нетаниягу, когда я описал ему атмосферу на вечере в Ор-Иегуде. В штабе Саара рассчитывают безусловно на большее. Там отказываются говорить о цифрах, но всё, что более 35%, уже будет воспринято как огромный успех. Саар формирует свой лагерь в "Ликуде" и вечер презентации кампейна был по сути вечером, когда этот лагерь впервые заявил о себе в полный голос.

Лагерь Шамира-Аренса, лагерь Шарона-Леви, лагерь Модаи, принцы – все это в "Ликуде" уже проходили. В последние 13 лет лагерей там не было, но постепенно не становилось и партии. Привычной стала формула: Нетаниягу и все остальные. Это уже не так. Гидеон Саар возглавляет молодой, энергичный, жадный до победы лагерь, а далеко за кулисами такие же лагеря формируют Исраэль Кац, Нир Баркат и возможно не только они. Подлинная схватка начнется в тот день, когда место в кабинете главы "Ликуда" станет вакантным.

Несмотря на очевидное положение фаворита, Нетаниягу далек от того, чтобы почивать на лаврах. "Непостижимо, откуда у этого 70-летнего еврея столько энергии", – сказал журналист Йоси Элитув, ознакомившись с графиком предвыборных мероприятий Нетаниягу. Только за один вечер среды он выступал в Лоде, Од а-Шароне, Рамат-Гане и Петах-Тикве. Большинство этих предвыборных встреч закрыты для прессы, в большинстве мест залы переполнены, и часть желающих остается на улице. Уже много лет Нетаниягу так не сражался на праймериз. "Дело не только в Гидеоне Сааре. Нетаниягу готовит ликудников к настоящей предвыборной кампании, которая начнется в январе. Такие встречи заряжают их энергией", – пояснил мне один из приближенных премьер-министра.

Тем временем, хаос в "Ликуде" усиливается. 19 декабря партийный суд постановил, что решение об отмене праймериз в предвыборный список, принятое ЦК (по инициативе Нетаниягу), противоречит уставу партии. Депутаты, рискующие оказаться за бортом предвыборного списка, намерены подать апелляцию. Нетаниягу вмешиваться в этот вопрос не собирается, а напротив, как считают некоторые, намерен воспользоваться этой возможностью для того, чтобы вытеснить из предвыборного списка сторонников Саара. Если праймериз все же состоятся, то они пройдут, предположительно 5 или 6 января. Затем по традициям "Ликуда" потребуется дня три, чтобы подсчитать голоса, рассмотреть апелляции и огласить результаты. И без того короткая предвыборная кампания еще более сокращается на глазах.

В "Кахоль Лаван" также не торопятся палить из всех орудий. Бени Ганц ездит по стране, выступает, общается. Это не требует серьезных финансовых затрат и ничего не навязывает страдающему от явного пресыщения политикой среднестатистическому избирателю. Ганца слушают те, кто хотят слушать, а с остальными он будет разговаривать в январе. Тем временем в руководстве "Кахоль Лаван" все более заметны изменения, связанные с решением Яира Лапида отказаться от ротации. Он публикует записи в социальных сетях, но не дает интервью и вообще заметно снизил активность, оставив всю сцену Бени Ганцу. Габи Ашкенази никогда не был любителем большой публичности, Моше Яалон выступает, дополняя Ганца, и формирует облик правоцентристкоого блока.

Будут ли изменения в списке "Кахоль Лаван"? Крайне незначительные. В окружении Ганца озабочены критикой по поводу невысокого представительства женщин в предвыборном списке. Что касается новых (или не очень новых) репатриантов, то на этом направлении изменения произойдут лишь в том случае, если появится фигура, электоральная прибыль от привлечения которой оправдает неизбежные трения, связанные с открытием предвыборного списка, который сформировали три партии.

На правом фланге ситуация стремительно проясняется. Айедет Шакед после мучительных размышлений осталась в блоке "А-Ямин а-Хадаш", согласившись на второе место, получив право на 50% формировать предвыборный список, а также право вето на кардинальные решения партии. Ни для кого в политической системе не секрет: Шакед была заинтересована в борьбе за пост главы "Байт Иегуди". Раввин Рафи Перец блокировал эти намерения бывшей министра юстиции. Министр транспорта Бецалель Смотрич, наиболее близкий политический союзник Шакед, предлагал ей возглавить общий список "Байт Иегуди – "Ихуд Леуми", однако она не захотела быть главой списка, не будучи главой партии, и согласилась на предложение Беннета. "Она получила щедрые предложения в "Байт Иегуди", однако предпочла продолжить сотрудничество с Беннетом в "А-Ямин а-Хадаш", мы желаем ей удачи", – заявили в "Байт Иегуди". В партии Беннета идет обсуждение возможности кооптации в список русскоязычного кандидата. В партии также не скрывают намерения побороться за голоса, которые получила на прошлых выборах партия "Наш дом Израиль". К настоящему моменту представители "Новых правых" отклоняют просьбы русскоязычных СМИ об интервью.

Решение Шакед вновь баллотироваться с Беннетом ставит "Байт Иегуди" – "Ихуд Леуми" и "Оцма Иегудит" в ситуацию, когда они обязаны найти компромисс, позволяющий объединиться. Порознь оба эти списка не проходят электоральный барьер, а в сумме они набирают чуть больше четырех мандатов, то есть именно то, что необходимо для прохода в Кнессет. Перед прошлыми выборами эти партии не договорились о совместном участии в выборах, и "Оцма Иегудит" провалилась, набрав однако 84.000 голосов, более двух мандатов. Итамар Бен-Гвир требует для своей партии треть реальных мест в списке. Рафи Перецу и Бецалелю Смотричу будет очень трудно принять это требование Бен-Гвира. Но возможно, у них не будет выбора.

На левом фланге ситуация не менее хаотична. "Демократический лагерь" практически прекратил свое существование. Партия МЕРЕЦ получила ясный отрицательный ответ от блока "Авода-Гешер". На уходящей неделе партия "Авода" приняла решение, что Амир Перец вновь возглавит список "Авода-Гешер". Впервые с 1988 года "Аводу" дважды поведет на выборы один и тот же глава партии. Перец, пока во всяком случае, не намерен создавать альянсы с крайне левыми силами. Напротив, он намеревается побороться за голоса умеренно правых. Не исключено, что "Авода" предпримет попытку отобрать голоса и у НДИ: именно в адрес Авигдора Либермана направляет в последнее время весь огонь своей критики Амир Перец. Такая тенденция не укладывается в идею совместного участия в выборах с леворадикальными партиями. Разброд и шатание на левом фланге достигли такого масштаба, что Став Шафир проверяет возможность баллотироваться во главе "Партии зеленых". Главный кошмар Бени Ганца может стать явью: левый лагерь раздроблен, некоторые партии могут не пройти электоральный барьер, и шансы "Кахоль Лаван" на самостоятельное формирование коалиции становятся призрачными.



