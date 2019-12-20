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NEWSru.co.il :: В Израиле20 декабря 2019 г., 20:32

Орли Бен-Ари Гинзбург отказалась от должности исполняющей обязанности госпрокурора из-за "охоты на ведьм"

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Орли Бен-Ари Гинзбург

Орли Бен-Ари Гинзбург заявила, что отказывается от должности исполняющей обязанности государственного прокурора из-за "охоты на ведьм", в которую она, по ее словам, была вовлечена.

Она подчеркнула, что уверена в своих способностях и не сомневается, что успешно справилась бы с новой должностью, однако попытка превратить это назначение в политический вопрос, направленный на подрыв верховенства закона, противоречит ее ценностям.

18 декабря БАГАЦ издал временный запрет на вступление в должность исполняющей обязанности государственного прокурора Орли Бен-Ари Гинзбург. Судья Мени Мазуз принял это решение в рамках обсуждения апелляции, поданной "Движением за чистоту власти" против этого назначения. БАГАЦ потребовал от министерства юстиции представить ответ в течение 10 дней.

Активисты "Движения за чистоту власти" обосновали свой иск тем, что, по их мнению, назначение Бен-Ари Гинзбург продиктовано "не деловыми и недостойными мотивами". По их мнению, такое назначение нанесет непоправимый ущерб государственной прокуратуре.

Напомним, что решение Амира Оханы назначить на должность исполняющей обязанности госпрокурора Орли Бен-Ари Гинзбург противоречит позиции юридического советника правительства Авихая Мандельблита, настаивавшего на кандидатуре заместителя госпрокурора по уголовным делам Шуки Лембергера. Между Оханой и Мандельблитом в последние дни шла дискуссия о том, может ли министр юстиции назначить государственного прокурора без согласия юридического советника правительства. После того, как стало известно о назначении Орли Бен-Ари Гинзбург, юридический советник правительства заявил, что это назначение является "крайне нелогичным и содержит серьезные юридические проблемы".

Глава Управления государственной службы профессор Даниэль Гершковиц направил письмо министру юстиции, в котором заявил, что назначение соответствует критериям Управления с точки зрения процедуры принятия решения. В то же время, в письме отмечается: "Заместитель прокурора округа – это относительно невысокая должность в организационной иерархии. Такое назначение может нанести ущерб нормальному функционированию государственной прокуратуры".

Отметим, что постоянное назначение государственного прокурора сможет быть утверждено только после формирования правительства.

Шай Ницан завершил свою шестилетнюю каденцию на посту госпрокурора 16 декабря 2019 года.

Орли Бен-Ари Гинзбург работает в государственной прокуратуре на протяжении 28 лет. Она имеет степени бакалавра и магистра с отличием по юриспруденции, а также степень магистра по политологии. Закончила Академию национальной безопасности и была членом форума по вопросам безопасности в государственной прокуратуре.



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