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В Израиле

Рейтинг городов по версии "Мидраг": лидируют Раанана и Модиин, замыкают Ашдод и Од а-Шарон

время публикации: 10:19 | последнее обновление: 10:19 блог версия для печати фото
Раанана
Нетания
Модиин

Сайт "Мидраг", позволяющий оценить качество услуг специалистов различных профессий, предложил своим пользователям оценить качество работы муниципалитетов городов, в которых они проживают. Рейтинг, включающий 18 ведущих городов страны, составлен на основании оценок, выставленных по различным параметрам 5.500 пользователями. По сравнению с прошлым годом в рейтинг добавлены муниципалитеты Ашдода, Кирьят-Оно и Рамат а-Шарона.

В общем рейтинге первое место заняла Раанана (3,74 балла по пятибалльной шкале), на 0,02 балла обошедшая лидировавший год назад Модиин. Третье и четвертое место поделили Тель-Авив и Герцлия (по 3,45 балла). На пятом месте – Гиватаим, общий балл которого резко снизился (-0,13) по сравнению с прошлым годом.

Далее идут Кфар-Саба, Ришон ле-Цион, Беэр-Шева, Нетания, Рамат а-Шарон, Холон, Реховот, Рамат-Ган, Иерусалим, Хайфа, Петах-Тиква. Замыкают рейтинг Ашдод (2,51 балла) и Од а-Шарон (2,46 балла).

Лучше всего связь с муниципалитетом налажена у жителей Раананы, Модиина, Кфар-Сабы и Гиватаима, хуже всего – у нетанийцев, холонцев и жителей Петах-Тиквы. Практически такая же ситуация наблюдается в сфере рассмотрения жалоб, только среди худших городов по этому показателю место Нетании делят Иерусалим и Од а-Шарон.

В сфере заботы о чистоте лидируют Модиин, Раанана и Кфар-Саба. Хуже всего ситуация в Реховоте, Беэр-Шеве и Иерусалиме. Серьезные проблемы с уборкой мусора отмечают и жители Холона. Жители Хайфы выражают особое недовольство по поводу проблемы собачьих экскрементов на улицах города.

Лучшие парки – в Раанане, Модиине, Герцлии и Кфар-Сабе, худшие – в Хайфе, Петах-Тикве и Иерусалиме. Лучшие культурные и общественные центры и кружки – в Раанане, Модиине и Тель-Авиве. Больше всех недовольны качеством своих культурных центров жители Хайфы, Рамат-Гана и Од а-Шарона.

Лидерами по качеству зон отдыха и развлечений – Тель-Авив, Ришон ле-Цион и Гиватаим. Кирьят-Оно, Рамат-Ган и Од а-Шарон в данной сфере существенно отстают от других городов.

Своей системой просвещения больше всех довольны модиинцы. Также в лидерах Раанана и Кирьят-Оно. Последние места занимают Од а-Шарон, Иерусалим и Холон.

При этом ни один муниципалитет не получил хотя бы 3 балла по параметру "привлечение в город молодого населения". Лучшими по этому параметру стали Модиин и Нетания (по 2,8 балла), а занявший последнее место Ашдод получил всего 1,5 балла.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 4 апреля 2016 г.
Рейтинг стабильности городов Израиля: лидируют Тель-Авив, Герцлия и Рош-Аин
// NEWSru.co.il // Экономика // 23 февраля 2015 г.
Рейтинг финансовой стабильности городов Израиля: лидируют Нес-Циона и Петах-Тиква







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